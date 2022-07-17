Неприятно разговаривать на языке, на котором отдают приказы убивать наших людей, - футболист "Шахтера" Мудрик
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, что решил перейти на украинский, потому что не может разговаривать на языке оккупантов
Об этом сообщает "Трибуна".
"Это больше такая принципиальная позиция. Потому что как-то даже внутри неприятно, когда ты говоришь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей", - сказал Михаил Мудрик.
21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В прошлом сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.
Transfermarkt оценивает его в 9 млн. евро.
- В ноябре стало известно, что "Севилья" заинтересовалась подписанием Мудрика.
- 28 декабря английский "Брентфорд" предложил 15 млн евро за хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.
- После этого Мудрик поблагодарил "Брентфорд" за интерес , но дал понимать, что сейчас он сфокусирован на игре в Украине.
- 15 апреля снова сообщалось о возможном трансфере Мудрика в "Брентфорд", но уже за 20 млн евро.
- 25 мая стало известно, что трансфер Мудрика в "Байере" находится на завершающем этапе.
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