Об этом сообщает "Трибуна".

"Это больше такая принципиальная позиция. Потому что как-то даже внутри неприятно, когда ты говоришь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей", - сказал Михаил Мудрик.

21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В прошлом сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.

Transfermarkt оценивает его в 9 млн. евро.

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