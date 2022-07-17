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Главная Спорт Неприятно разговаривать на языке, на котором отдают приказы убивать наших людей, - футболист "Шахтера" Мудрик

Неприятно разговаривать на языке, на котором отдают приказы убивать наших людей, - футболист "Шахтера" Мудрик

17 июля, 2022 воскресенье
03:34
Спорт Михаил Мудрик

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, что решил перейти на украинский, потому что не может разговаривать на языке оккупантов

Об этом сообщает "Трибуна".

"Это больше такая принципиальная позиция. Потому что как-то даже внутри неприятно, когда ты говоришь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей", - сказал Михаил Мудрик.

21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В прошлом сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.

Transfermarkt оценивает его в 9 млн. евро.

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Украина
война с Россией
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