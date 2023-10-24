Непригодный за $8 тыс: в Харьковской области СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации во главе с военкомом и главой ВВК
В Харьковской области начальник военкомата и глава ВЛК организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации, согласно которой продавали справки о негодности за 8 тысяч долларов. СБУ объявила организаторам о подозрении в служебном подлоге
Об этом заявил представитель управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook .
Служба безопасности ликвидировала еще одну коррупционную схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу граждан призывного возраста во главе с начальником военкомата и главой военно-врачебной комиссии одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки г. Харькова.
За денежное вознаграждение в размере 8 тысяч долларов они помогали пройти военно-врачебную комиссию и получить документы о непригодности к военной службе. В отдельных случаях злоумышленники обеспечивали прохождение военно-врачебной комиссии даже без фактического присутствия "клиента".
На основе этих данных военнообязанные мужчины получали удостоверения, с помощью которых могли беспрепятственно пересекать границу. По данным следствия, этой схемой воспользовались более 200 мужчин призывного возраста.
Продолжаются следственные действия по установлению всех участников противоправной схемы и привлечению их к ответственности.
Начальнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по корыстным мотивам), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Председатель комиссии получила подозрение по ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Оговорки: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Накануне правоохранители в Черновицкой области задержали за незаконную переправку мужчин через госграницу депутата территориального общества и его сообщника.
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