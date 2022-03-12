Непригоден к службе "из-за сложных родов": на границе "развернули" мужчину, который пытался уехать в Молдову

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Еспресо.TV.



Курьезный случай произошел в субботу, 12 марта. Предъявитель военного билета с соответствующей записью выезжал в Молдову.



"В документе 53-летнего мужчины значилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом. В частности, значилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства Обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" - с усложненным течением", - рассказали пограничники.



Путешественника передали в полицию. Там должны разобраться "это неординарный случай, ошибка, или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb