Непригоден к службе "из-за сложных родов": на границе "развернули" мужчину, который пытался уехать в Молдову
В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники отказали в выезде из Украины 53-летнему мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали по беременности
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Еспресо.TV.
Курьезный случай произошел в субботу, 12 марта. Предъявитель военного билета с соответствующей записью выезжал в Молдову.
"В документе 53-летнего мужчины значилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом. В частности, значилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства Обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" - с усложненным течением", - рассказали пограничники.
Путешественника передали в полицию. Там должны разобраться "это неординарный случай, ошибка, или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы".
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