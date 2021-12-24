Неприемлемый образ украинки в сериале "Эмили в Париже": Ткаченко обратится к Netflix

Об этом он написал в telegram.



"Посмотрел фрагмент нового сезона сериала Netflix "Эмили в Париже". Сам раньше просматривал первый сезон, довольно неплохой развлекательный сериал. Но сейчас есть несколько замечаний", - отметил министр.



Ткаченко подчеркнул, что Netflix хорошо знает Украину, поскольку большинство улиц Парижа для фильма "Последний наемник" отсняли в Киеве.



"Вдобавок, с популяризацией нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы и о дирижере Оксане Линив, теннисистке Элине Свитолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин…", - отметил он.



Глава Минкульта предположил, что этого маловато и придется продолжать бороться со стереотипами.



"Ибо если в 90-х и 2000-х украинских парней изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось. Однако не в данном случае. В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны – еще и оскорбителее. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", - пояснил он.



Александр Ткаченко добавил, что направит компании Netflix текст позиции Украины по этой ситуации.



В сети также начали живо обсуждать сложившуюся ситуацию.



Свое возмущение выразила украинка Евгения Гаврилко, живущая в Париже.



"То, как вы отнеслись к образу украинцев во втором сезоне, в 4-й серии - это дешевый трюк, абсолютный скандал и позор. И я не могу поверить, что это все еще происходит в 2021 году. В то время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения. Время, когда никто не смеется над такими убогими вещами", - написала она.



Евгения Гаврилко добавила, что в мире есть большое количество талантливых и известных украинок.







PR-директор M1 Music Awards Анна Фещенко написала, что много путешествует и знает женщин, у которых есть бизнес, работающих на высших должностях в своих компаниях, знающих несколько языков.



"Тогда кто этот персонаж второго сезона "Эмили в Париже" со странным именем "Петра", приехавший из Киева? Почему ее показывают как типичную не очень умную блондинку? Почему единственное, что нужно помнить о ней как украинке - желание научить главную героиню - Эмили - воровать вещи в магазине? Может я ничего не знаю об украинках? А те, кто писал сценарий для "Эмили в Париже", объяснят? Потому что я не могу назвать это ничем кроме РАСИЗМА!" .



На официальной странице Netflix зрители выражают свое возмущение образом украинки в сериале.







Справка: сюжет сериала сосредоточен на американке Эмили Купер, переехавшей во Францию чтоб строить карьеру в рекламном агентстве. В одном из эпизодов она знакомится с украинкой Петрой, которую показали воровкой, женщиной без чувства вкуса. Ее изобразили вульгарно одетой блондинкой, ворующей одежду в магазинах и при этом панически боящейся депортации. Петру сыграла актриса из Украины Дарья Панченко. Она родилась в Киеве, окончила Украинскую академию балета. Знает пять языков. В 19 лет переехала в Париж, где начала строить кинокарьеру. Сыграла в фильмах Эквилибр, Благие намерения, Mortem.

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