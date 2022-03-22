"Неприемлемые высказывания": Россия вручила послу США ноту после того, как Байден назвал Путина военным преступником

Об этом говорится в заявлении российского министерства, сообщило "Радио Свобода".

"Такие заявления американского президента, недостойные высокопоставленного государственного деятеля, поставили российско-американские отношения на грань разрыва", – говорится в сообщении.



МИД России вручил Салливану ноту протеста.



Напомним, Байден назвал Путина военным преступником из-за неспровоцированного вторжения в Украину. Это первое такое заявление из уст американского лидера со времен российского вторжения в Украину.



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