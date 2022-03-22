"Неприемлемые высказывания": Россия вручила послу США ноту после того, как Байден назвал Путина военным преступником
Министерство иностранных дел России вызвало посла США Джона Салливана "на ковер" за комментарии американского президента Джо Байдена по поводу российского президента и неспровоцированного вторжения Москвы в Украину
Об этом говорится в заявлении российского министерства, сообщило "Радио Свобода".
"Такие заявления американского президента, недостойные высокопоставленного государственного деятеля, поставили российско-американские отношения на грань разрыва", – говорится в сообщении.
МИД России вручил Салливану ноту протеста.
Напомним, Байден назвал Путина военным преступником из-за неспровоцированного вторжения в Украину. Это первое такое заявление из уст американского лидера со времен российского вторжения в Украину.
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