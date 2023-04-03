Обращение обнародовано на сайте организации.

Еспресо приводит полный текст обращения:

Уже год, как три украинских информационных телеканала круглосуточного вещания – Еспресо, 5 канал и Прямой – исключены из цифрового наземного телевидения (ЦНТ). "Репортеры без границ" (РБГ) призывают власть гарантировать плюрализм информации, урегулировав проблему как можно скорее.

Печальная годовщина для свободы информировать в Украине: 4 апреля 2022 года три информационных телеканала круглосуточного вещания – Еспресо, 5 канал и Прямой загадочным образом отключили от сети ЦНТ вскоре после принятия решения, которое обязало их сотрудничать со всеми другими национальными информационными каналами. Через год все еще невозможно установить, кто именно, зачем и как принял это решение. Медиарегулятор, провайдер ЦНТ и государственная компания, которой принадлежит инфраструктура, снимают с себя ответственность, ссылаясь друг на друга, а юридическая неопределенность длится уже год.

Судебные иски Прямого и 5 канала, входящих в группу Свободные Медиа, начатые в мае 2022 года, до сих пор не увенчались успехом. В апреле 2022 года украинский парламент принял постановление в пользу свободы печати, а в следующем месяце его профильный комитет рассмотрел проблему этих телеканалов, но решение проблемы так и не было достигнуто.

"Эта ненормальная ситуация затянулась. Неприемлемо, что 16 миллионов зрителей ЦНТ в течение года лишены доступа к трем оппозиционным телеканалам из-за юридического недоразумения. Мы не понимаем отсутствия политической воли для решения этой проблемы и призываем украинскую власть как можно быстрее заняться этим вопросом и урегулировать ситуацию", - руководитель офиса РБГ в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

За две недели до отключения этих трех оппозиционных телеканалов, 18 марта 2022 года, было принято решение СНБО Украины, обязавшее национальные информационные каналы присоединиться к информационному марафону "Единые новости". Это решение официально формализовало инициативу, начатую на следующий день после российского вторжения шестью крупными телеканалами, в том числе двумя государственными, которые решили производить общий прямой эфир, состоящий из их соответствующего контента в отведенных каждому слотах. Цель этой инициативы: гарантировать населению постоянный доступ к надежной информации в неопределенном контексте, где дезинформация является настоящим оружием. После обнародования решения СНБО телеканалы Еспресо, 5 канал и Прямой публично выразили желание присоединиться к марафону "Единые новости". Руководители этих телеканалов подтвердили, что они начали переговоры с партнерами, однако они были безрезультатными. 4 апреля, без официального решения медиарегулятора, который при отсутствии

соответствующей четкой правовой базы должен был бы регулировать этот процесс, сигнал этих трех телеканалов исчез с ЦНТ без какого-либо предупреждения.

"Действительно, почему эти три телеканала не допустили к Марафону, несмотря на решение СНБО? Проблема в том, что у нас нет законодательной базы, регулирующей взаимодействие между самими телеканалами", – комментирует Роман Головенко, юрист Института массовой информации (ИМИ), украинского партнера РБГ.

Не приобщенные к производству совместного марафона, лишенные вещания в сети ЦНТ эти три телеканала ограничены спутниковым телевидением и потоковым вещанием – без перспективы быстрого решения проблемы. Тем не менее они все еще получают счета за услуги ЦНТ от компании-поставщика "Зеонбуд". Украина занимает 106-е место из 180 стран во Всемирном индексе свободы прессы RSF за 2022 год.