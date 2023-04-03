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"Неприемлемо": Репортеры без границ призвали власть Украины как можно быстрее урегулировать ситуацию с отключением Еспресо, Прямого и 5 канала

3 апреля, 2023 понедельник
14:22
Общество

Международная организация "Репортеры без границ", следящая за соблюдением свободы слова в мире, раскритиковала отключение Еспресо, Прямого и 5 канала из сети цифрового наземного телевидения и призвала власть Украины исправить эту ситуацию

Обращение обнародовано на сайте организации.

Еспресо приводит полный текст обращения:

Уже год, как три украинских информационных телеканала круглосуточного вещания – Еспресо, 5 канал и Прямой – исключены из цифрового наземного телевидения (ЦНТ). "Репортеры без границ" (РБГ) призывают власть гарантировать плюрализм информации, урегулировав проблему как можно скорее.

Печальная годовщина для свободы информировать в Украине: 4 апреля 2022 года три информационных телеканала круглосуточного вещания – Еспресо, 5 канал и Прямой загадочным образом отключили от сети ЦНТ вскоре после принятия решения, которое обязало их сотрудничать со всеми другими национальными информационными каналами. Через год все еще невозможно установить, кто именно, зачем и как принял это решение. Медиарегулятор, провайдер ЦНТ и государственная компания, которой принадлежит инфраструктура, снимают с себя ответственность, ссылаясь друг на друга, а юридическая неопределенность длится уже год.

Судебные иски Прямого и 5 канала, входящих в группу Свободные Медиа, начатые в мае 2022 года, до сих пор не увенчались успехом. В апреле 2022 года украинский парламент принял постановление в пользу свободы печати, а в следующем месяце его профильный комитет рассмотрел проблему этих телеканалов, но решение проблемы так и не было достигнуто.

"Эта ненормальная ситуация затянулась. Неприемлемо, что 16 миллионов зрителей ЦНТ в течение года лишены доступа к трем оппозиционным телеканалам из-за юридического недоразумения. Мы не понимаем отсутствия политической воли для решения этой проблемы и призываем украинскую власть как можно быстрее заняться этим вопросом и урегулировать ситуацию", - руководитель офиса РБГ в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

За две недели до отключения этих трех оппозиционных телеканалов, 18 марта 2022 года, было принято решение СНБО Украины, обязавшее национальные информационные каналы присоединиться к информационному марафону "Единые новости". Это решение официально формализовало инициативу, начатую на следующий день после российского вторжения шестью крупными телеканалами, в том числе двумя государственными, которые решили производить общий прямой эфир, состоящий из их соответствующего контента в отведенных каждому слотах. Цель этой инициативы: гарантировать населению постоянный доступ к надежной информации в неопределенном контексте, где дезинформация является настоящим оружием. После обнародования решения СНБО телеканалы Еспресо, 5 канал и Прямой публично выразили желание присоединиться к марафону "Единые новости". Руководители этих телеканалов подтвердили, что они начали переговоры с партнерами, однако они были безрезультатными. 4 апреля, без официального решения медиарегулятора, который при отсутствии
соответствующей четкой правовой базы должен был бы регулировать этот процесс, сигнал этих трех телеканалов исчез с ЦНТ без какого-либо предупреждения.

"Действительно, почему эти три телеканала не допустили к Марафону, несмотря на решение СНБО? Проблема в том, что у нас нет законодательной базы, регулирующей взаимодействие между самими телеканалами", – комментирует Роман Головенко, юрист Института массовой информации (ИМИ), украинского партнера РБГ.

Не приобщенные к производству совместного марафона, лишенные вещания в сети ЦНТ эти три телеканала ограничены спутниковым телевидением и потоковым вещанием – без перспективы быстрого решения проблемы. Тем не менее они все еще получают счета за услуги ЦНТ от компании-поставщика "Зеонбуд". Украина занимает 106-е место из 180 стран во Всемирном индексе свободы прессы RSF за 2022 год.

  • 4 апреля 2022 года Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами относительно отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона заявил, что Еспресо, Прямой и 5 канал якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова , назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить 5 каналу и Прямому эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и председателя Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков с 23 марта. Однако этого так и не произошло.
  • Госспецсвязи заявило , что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.
  • По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Еспресо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.
  • Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Еспресо) выключили из цифрового эфира из-за якобы "нарциссизма" пятого президента Петра Порошенко.
  • На сайте правительства была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого. По состоянию на 1 июля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
  • Правительство ответило на петицию , однако не объяснило причины отключения Еспресо и не назвало сроки возвращения канала в эфир.
  • Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что Еспресо, 5 канала и Прямого нет в телемарафоне якобы из-за необходимости изменять его формат или видение каналов по отношению к нему.
  • В марте 2023 года госдепартамент США обнародовал доклад по результатам 2022 года, в котором оценил прессу Украины как "частично свободную" . В докладе говорилось в том числе и о ситуации с ограничениями для телеканалов Еспресо, Прямой, 5 канал.
Новости
Украина
Еспресо.TV
5 канал
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