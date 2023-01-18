"Неприемлемо": Кулеба ответил на предложение Венгрии отменить санкции против приспешников Путина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что позиция Венгрии относительно санкций против РФ – неприемлема
Об этом Кулеба написал в твиттере.
"Предложения Венгрии отменить санкции против 9 соратников Путина неприемлемы. 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по России и ее военной груде: строгие санкции против ракетной промышленности/беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и ИКТ, новые санкции против Ирана", - написал министр иностранных дел Украины.
- 18 января в Европарламенте призвали канцлера Германии Олафа Шольца немедленно предоставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки Leopard 2.
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