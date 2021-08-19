"Неприемлемая атака с целью давления на ЕС": главы МВД Евросоюза осудили высылку Беларусью мигрантов в соседние страны
ЕС осудил Беларусь, обвинив ее в прямом нападении, в связи с вытеснением мигрантов в соседние страны Союза
Об этом сообщает Радио Свобода .
Министры заявили, что Беларусь стремится "использовать людей в политических целях".
На совещании обсудили ситуацию с незаконным пересечением границы из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу.
"Это агрессивное поведение неприемлемо и представляет собой прямую атаку, направленную на дестабилизацию и давление на ЕС", - говорится в заявлении.
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Евросоюз должен определиться с реакцией, чтобы "помешать любым дальнейшим попыткам использовать нелегальную миграцию таким образом".Беларусь массово позволяет мигрантам из Ирака незаконно пересекать границы с тремя странами. Литва начала строить "стену" от мигрантов на границе.
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