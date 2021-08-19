"Неприемлемая атака с целью давления на ЕС": главы МВД Евросоюза осудили высылку Беларусью мигрантов в соседние страны

Об этом сообщает Радио Свобода .

Министры заявили, что Беларусь стремится "использовать людей в политических целях".



На совещании обсудили ситуацию с незаконным пересечением границы из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу.

"Это агрессивное поведение неприемлемо и представляет собой прямую атаку, направленную на дестабилизацию и давление на ЕС", - говорится в заявлении.



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Евросоюз должен определиться с реакцией, чтобы "помешать любым дальнейшим попыткам использовать нелегальную миграцию таким образом".

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Беларусь массово позволяет мигрантам из Ирака незаконно пересекать границы с тремя странами. Литва начала строить "стену" от мигрантов на границе.