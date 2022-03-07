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Эксклюзив

Непрерывные обстрелы и круглосуточная жизнь в подвалах, – представитель терробороны о ситуации в Харькове

7 мартa, 2022 понедельник
10:04
Новости

Валентин Дебелый отметил, что многие гражданские люди до сих пор в Харькове

"Многие семьи с детьми у себя в подвалах, в домах. Они либо не могут выехать, либо еще не успели", – сказал Дебелый в эфире телеканала Espreso.TV.
Дебелый добавил: "Гуманитарная ситуация в Харькове улучшается. Однако до сих пор есть очень много семей, которые не могут уехать, не могут получить необходимые медикаменты или получить ту или иную помощь. Сейчас необходима помощь в вопросе эвакуации мирных жителей, потому что Укрзализныця не справляется со всем потоком людей".
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Также он подчеркнул: "Город Чугуев на Харьковщине мы отбили, поэтому надеемся, что это начало освобождения нашей области. Основная эмоция жителей – озлобленность на Россию, харьковчане им никогда этого уже не простят. А военные и терроборона полностью готовы, боевой дух на высоком уровне" .
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