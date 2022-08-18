Об этом пишет Новости - Грузия .

Неправительственный сектор Грузии назвал контроль за въездом россиян и российских предприятий вопросом национальной безопасности страны. Также правозащитники выразили "полную поддержку" украинскому народу в его борьбе за свободу. Они отметили, что в Украине и Грузии РФ совершила действия, запрещенные международным правом войны.

Инициаторы заявления добавили, что тема массового приезда россиян в Грузию стала очень актуальна. Так, с февраля 2022 г. в стране зарегистрировали 6,4 тыс. российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года.

По мнению правозащитников, граждане России "могут свободно использовать оккупированную Грузию для выхода из сложной экономической ситуации, созданной санкциями против Российской Федерации".

"Продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные Российской Федерацией в Грузии, преступления против человечности, непрерывный конфликт в Украине и часто используемый РФ подход - интервенция в иностранное государство под предлогом так называемой защиты собственных граждан создает достаточное основание для установления визового режима", - отметили правозащитники.

Они напомнили, что ограничение прав граждан враждебного государства или страны-оккупанта – распространенная практика, совместимая с международно признанными стандартами в области прав человека. Получение политического убежища и статуса беженца регулируются международно-правовыми актами, которые применяют индивидуально, учитывая ряд обстоятельств в конкретных случаях.

"На основании всего вышеизложенного требуем немедленно установить визовый режим для граждан России и пересмотреть правовой статус въехавших на территорию страны", - подчеркнули в заявлении.

Документ подписали фонд "Открытое общество" Грузии, "Медиаомбудсмен", "Сирцхвилиа", Институт гражданского общества, Ассоциация молодых юристов Грузии, "Движение за равенство", "Правая Грузия", Группа поддержки женских инициатив WISG, Европейский фонд, Международная обсерватория юристов, "Сапари", "Сторожевы демократии", Центр социальных наук, "Стороже суда Грузии" (Court Watch), "Зеленая альтернатива", "Индекс демократии - Грузия", платформа "Проспект", BGI Advisory Services Georgia, магистр права, член-основатель Адвокатской коллегии Грузии Арчил Чопикашвили.

12 августа крупнейшая оппозиционная партия Грузии призвала минюст ограничить покупку недвижимости россиянами и принять меры по контролю тех, кто приезжает из России.

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