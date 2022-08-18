English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Неправительственные организации Грузии призвали власти ввести визовый режим из РФ

Неправительственные организации Грузии призвали власти ввести визовый режим из РФ

18 августа, 2022 четверг
07:59
Мир

Почти 20 правозащитных организаций Грузии требуют от властей ввести визовый режим с Россией

Об этом пишет Новости - Грузия .

Неправительственный сектор Грузии назвал контроль за въездом россиян и российских предприятий вопросом национальной безопасности страны. Также правозащитники выразили "полную поддержку" украинскому народу в его борьбе за свободу. Они отметили, что в Украине и Грузии РФ совершила действия, запрещенные международным правом войны.

Инициаторы заявления добавили, что тема массового приезда россиян в Грузию стала очень актуальна. Так, с февраля 2022 г. в стране зарегистрировали 6,4 тыс. российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года.

По мнению правозащитников, граждане России "могут свободно использовать оккупированную Грузию для выхода из сложной экономической ситуации, созданной санкциями против Российской Федерации".

"Продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные Российской Федерацией в Грузии, преступления против человечности, непрерывный конфликт в Украине и часто используемый РФ подход - интервенция в иностранное государство под предлогом так называемой защиты собственных граждан создает достаточное основание для установления визового режима", - отметили правозащитники.

Они напомнили, что ограничение прав граждан враждебного государства или страны-оккупанта – распространенная практика, совместимая с международно признанными стандартами в области прав человека. Получение политического убежища и статуса беженца регулируются международно-правовыми актами, которые применяют индивидуально, учитывая ряд обстоятельств в конкретных случаях.

"На основании всего вышеизложенного требуем немедленно установить визовый режим для граждан России и пересмотреть правовой статус въехавших на территорию страны", - подчеркнули в заявлении.

Документ подписали фонд "Открытое общество" Грузии, "Медиаомбудсмен", "Сирцхвилиа", Институт гражданского общества, Ассоциация молодых юристов Грузии, "Движение за равенство", "Правая Грузия", Группа поддержки женских инициатив WISG, Европейский фонд, Международная обсерватория юристов, "Сапари", "Сторожевы демократии", Центр социальных наук, "Стороже суда Грузии" (Court Watch), "Зеленая альтернатива", "Индекс демократии - Грузия", платформа "Проспект", BGI Advisory Services Georgia, магистр права, член-основатель Адвокатской коллегии Грузии Арчил Чопикашвили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Грузия
война с Россией
Читайте также:
переговори України з Росією
16 августа, 2022 вторник
Кулеба раскрыл неизвестные подробности переговоров с Лавровым в Турции
Андрій Піонтковський
13 августа, 2022 суббота
Путин достал свой последний козырь: все решится в ближайшие дни, - Пионтковский
Володимир Соловйов
17 августа, 2022 среда
"Нам их на хрен не жалко": в случае закрытия Европы для россиян кремлевские пропагандисты "анонсируют" войну с НАТО и ядерные удары
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.2
    Покупка 39.2
    Продажа 40.08
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 40.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
18 августа
08:16
Обновлено
Утром россияне нанесли ракетные удары по Харькову: возник пожар в админздании, есть раненые
08:08
"Днепр-1" - "АЕК Ларнака": где и когда смотреть матч украинцев в Лиге Европы
08:05
Эксклюзив
Вымышленные города Причерноморья. Крапленые карты Российской империи
07:50
Николай Княжицкий
24 августа в прокат выйдет фильм "Снайпер. Белый ворон"
07:23
Враг продолжает удерживать войска в приграничных районах Брянской и Курской областей, - Генштаб ВСУ
06:55
Россияне пытаются выставить удары по оккупированному Крыму терактами, чтобы отвлечь внимание от своих военных преступлений, - ISW
06:39
В Алжире вспыхнули лесные пожары: погибли 26 человек
06:10
Во Франции прогнозируют новую волну коронавируса осенью
06:03
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
05:47
Лавров
Россия попросила США выдать визу для Лаврова, чтобы тот принял участие в сессии Генассамблеи ООН
04:30
Кулеба призвал предоставить Украине максимальную военную помощь после удара РФ по Харькову
04:11
В России выбрали "руководителя" для оккупированных территорий Харьковщины
03:27
В Кабуле произошел взрыв в мечети, есть погибшие
03:04
Австралия забрала участок, на котором должны были построить посольство РФ
02:22
На Юге ВСУ нанесли удары по целям оккупантов и уничтожили склад в Белогорке
02:02
МАГАТЭ должен добраться ЗАЭС только через подконтрольную Украине территорию, - Кулеба
01:36
НАТО готова увеличить силы в Косово при росте напряженности между Приштиной и Белградом, - Столтенберг
01:18
Обновлено
Россия обстреляла жилой дом в Салтовском районе Харькова: погибли 7 человек, еще 16 ранены
00:52
ВСУ уничтожили базу оккупантов в Новой Каховке: убито от 10 до 15 оккупантов, примерно такое же количество ранено
ВСУ уничтожили базу оккупантов в Новой Каховке: убито от 10 до 15 оккупантов, примерно такое же количество ранено
00:29
Apple представит новые устройства iPhone 7 сентября, - Bloomberg
00:23
Один из лидеров отрасли: Украина арестовала активы российского предприятия на 350 млн грн
2022, среда
17 августа
23:50
"Динамо" проиграло "Бенфике" в Лиге чемпионов
23:29
На фото Владимир Зеленский
"Армия РФ должна уйти с Запорожской АЭС без условий и как можно быстрее": Зеленский сообщил о подготовке визита МАГАТЭ на станцию
23:17
"Дніпро-1" - "АЕК Ларнака": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на матч украинцев в Лиге Европы
22:59
Обновлено
Довженко-Центр
Довженко-Центр заявляет о ликвидации национального киноархива. В Минкульте говорят о "реорганизации"
22:37
Аналитика
Сергей Згурец
Российские военные руководители уже на своей шкуре ощущают охоту со стороны ВСУ. Колонка Сергея Згурца
22:26
"Война диктует новые требования": Малюска заявил о масштабных сокращениях в Минюсте
22:23
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 августа
21:43
Отопительный сезон: Канада выделит Украине 450 млн канадских долларов на закупку газа
21:20
"Лучшая инвестиция в безопасность Европы и мира": Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшие поставки оружия Украине
21:00
Обновлено
"Динамо" – "Бенфика": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
20:59
Российские пропагандисты сообщают о смене командующего Черноморским флотом РФ
20:42
В Госспецсвязи объяснили, безопасно ли посещать сайты в режиме анонимного просмотра
20:37
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:30
Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год
20:30
Эксклюзив
Когда погибнут 100-120 тысяч россиян, тогда все в РФ поймут, что идет большая война - военный аналитик
20:08
Уничтожили вражеские штаб и БМП: ВСУ показали видео работы ССО "Азов"
19:59
Дания намерена ограничить въезд туристов из РФ
19:54
Украинка завоевала серебро на ЧЕ в прыжках с вышки
19:33
ВООЗ
Смертность от COVID-19 в мире выросла на 35% за последние четыре недели, - ВОЗ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV