Непосредственная угроза для Киева ликвидирована, ВСУ ведут бои в пригороде Херсона, россияне сосредоточили основные усилия на Изюмском направлении, - Залужный

Об этом он написал в Telegram.



"Подходит к концу второй месяц сопротивления Украины полномасштабному вторжению Российской Федерации. Силы обороны дали достойный отпор агрессору на северном и северо-восточном направлениях. Полностью освобождены территории Киевской, Черниговской и Сумской областей", - отметил Залужный.



Главнокомандующий ВСУ призвал жителей регионов быть осторожными, поскольку россияне оставили мины, ловушки и растяжки, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, и попросил быть бдительными и сообщать военному командованию и ГСЧС о подозрительных предметах.



"Нам удалось ликвидировать непосредственную угрозу столице Украины городу Киеву. Однако для всей страны остается угроза ракетных и бомбовых ударов", - написал он.



Он также попросил украинцев соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля, которые имеют место в условиях военного положения.



"Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником", - подытожил Залужный.



Он добавил, что ситуация на южном направлении контролируется.



"Существенно уменьшена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров", - написал главнокомандующий.



Залужный отметил, что силы обороны обеспечивают защиту Николаева от вероятных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона.



"Мы не даем врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья. Продолжается героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование ВСУ принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря", - сообщил он.



Главнокомандующий добавил, что РФ осуществила перегруппировку сил и средств на Востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском.



"Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери", - подытожил Залужный.