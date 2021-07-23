Непонятно, насколько эти средства могут помочь Украине - Витренко о компенсации за достройку "Северного потока-2"
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что пока не ясно, как компенсация за достройку "Северного потока-2" может помочь Украине
Об этом сообщает Украина24 .
В издании напомнили, что в соответствии с соглашением США и Германии по запуску "Северного потока-2" Украина предлагают предоставить $ 1 млрд на развитие зеленой энергетики и энергетической безопасности, а также $ 70 млн на поддержку энергетических проектов.
По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, пока не ясно, о чем идет речь, поскольку просто общая декларация о создании фонда.
"Во-первых, Украина сейчас от транзита получает значительно больше - 1,5-2 млрд долларов ежегодно, и должен получать еще больше. Кроме того, Украина сейчас тратит гораздо больше на выплаты по так называемым зеленым тарифом - это примерно 1,5- 2 млрд долларов. Поэтому вообще непонятно, о каких средствах идет речь и насколько они могут помочь Украине ", - сказал Витренко.
Он также подчеркнул, что "Северный поток-2" для Украины является проблемой политикой безопасности, а не экономической.
"Мы рассматриваем" Северный поток-2 "как угрозу национальной безопасности, а не как вопрос просто денег", - подчеркнул он.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2"
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