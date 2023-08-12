Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что идея создания марки принадлежит одесскому фотохудожнику Борису Бухману, Укрпоште и пограничникам.

"На почтовых марках воспроизведены образы часовых Юга, которые олицетворяют мужество и несгибаемость украинского войска в борьбе за независимость Украины. Они символизируют отважность, стойкость, бесстрашие каждого Героя-пограничника, которые 24/7 стоят на страже нашего государства, их силе и мощи, а также безусловная вера в Победу каждого украинца", - говорится в сообщении.

Марки будут продаваться вместе с почтовым набором: конвертом и открыткой. Средства от продажи будут направлены на нужды защитников Украины.