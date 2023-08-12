"Непокоренный Юг": в Одессе представили новую марку, посвященную пограничникам
В Одессе состоялось спецпогашение новой марки "Непокоренный Юг": она посвящена украинским пограничникам
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что идея создания марки принадлежит одесскому фотохудожнику Борису Бухману, Укрпоште и пограничникам.
"На почтовых марках воспроизведены образы часовых Юга, которые олицетворяют мужество и несгибаемость украинского войска в борьбе за независимость Украины. Они символизируют отважность, стойкость, бесстрашие каждого Героя-пограничника, которые 24/7 стоят на страже нашего государства, их силе и мощи, а также безусловная вера в Победу каждого украинца", - говорится в сообщении.
Марки будут продаваться вместе с почтовым набором: конвертом и открыткой. Средства от продажи будут направлены на нужды защитников Украины.
- Легендарная украинская марка "Русский военный корабель, иди…!", которую Укрпочта презентовала 12 апреля 2022 года, завоевала главный приз международной филателистической художественной премии "Азиаго".
- 4 августа Укрпошта начала продажу марки "Истребители зла" с изображением F-16 вместе с сувенирной теркой в онлайн-магазине
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