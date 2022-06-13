Непокоренный Мариуполь. Спецпроект на Еспресо ко дню освобождения города

В 13:00 в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" мы в прямом эфире покажем интервью с экс-командиром полка "Азов" Максимом Жориным (повтор в 21:30).

Разговор будет посвящен положению дел с освобождением наших защитников из "Азова", истории освобождения Мариуполя в 2014 году Азовцами и перспективам деблокады города и спасения людей сегодня.

В 22:30 в эфире Еспресо состоится телепремьера документального фильма Артема Шевченко "Мариуполь. Город непокоренных", посвященного событиям в Мариуполе в 2014 году.

В 2014-м Азовцы впервые дали бой пророссийским силам в городе – и победили – выгнали врага из города, который 4 месяца страдал подоккупацией банд "ДНР" и российских диверсионных групп.

Андрей Белецкий так вспоминает те события 2014 года у себя в Telegram:

"Если бы что-то пошло не так, опорным пунктом армии РФ мог стать не только Донецк, но и Мариуполь. Полумиллионный город, стратегические предприятия, потенциальный сухопутный коридор в Крым. Это могло произойти, если бы мы просто следовали элементарным законам логики. 16-ти и 18 -летние добровольцы после трех недель подготовки, из "техники" - только КамАЗ, собственноручно обшитый листами брони, с военным опытом - два человека на всю операцию. Но мы освободили Мариуполь. Потому что пользовались не логикой, а мотивацией. И в тот день были счастливыми людьми. Биться вместе и освобождать свою землю", - отметил он.

"Враг недооценил Мариуполь. Он думал, что он точно контролирует полностью Мариуполь и население точно на его стороне. Он не ожидал, что у нас там найдутся силы и средства под Мариуполем", – вспоминает Степан Полторак, министр обороны Украины (2014-2019) , экс-командующий НГУ.

По словам автора фильма "Мариуполь. Город непокоренных" Артема Шевченко (экс-спикера МВД, журналиста и бойца ВСУ, который сегодня защищает Украину на фронте), именно героический отпор врагу в 2014-м является ключом к пониманию той бесчеловечной жестокости, которую проявила российская армия при захвате Мариуполя в феврале-марте 2022 года – ведь после освобождения Мариуполя и до 24 февраля этого года мирный город на Азове с более чем полумиллионным населением, портом, пляжами и большой развитой промышленностью, почти 8 лет был вторым и единственным украинским городом после столицы, где проходил пусть и небольшой, но свой военный парад. Его проводили ежегодно 13 июня – в День освобождения Мариуполя, настоящего города непокоренных.

Сегодня во время полномасштабного вторжения российской армии в Украину полк "Азов" и новый подвиг защитников Мариуполя стали новейшими символами героизма и стойкости украинского народа и ВСУ, которые дают отпор агрессору уже 110 дней.

В то время, когда к освобождению наших защитников из российского плена прилагают усилия международные организации, такие как Красный Крест и ООН, и европейские политики, Еспресо продолжает освещать тему Азовцев и в ежедневных включениях семей защитников и правозащитников, и в специальных проектах.

Смотрите в 13:00 и в 21:30 "Вердикт с Сергеем Руденко" с экс-командиром "Азова" Максимом Жориным,

А в 22:30 – телепремьеру фильма "Мариуполь. Город непокоренных" Артема Шевченко.