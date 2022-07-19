Непокоренный Мариуполь: как живет оккупированный город

Во вторник, 19 июля, в 11:00 в программе "Война и волонтеры" волонтер Александр Любимов расскажет о жизни в оккупированном Мариуполе. Есть информация о скрытой мобилизации и фильтрационных мероприятиях в городе. Впрочем, непокоренные жители одевают украинскую символику.

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