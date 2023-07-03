Об этом информируют в Медиацентре Украина .

В рамках общенационального проекта "Непокоренная Нация. Национально-освободительная война Украины против России (2013-2023)" была открыта четвертая фотовыставка, посвященная Вооруженным Силам Украины.

Целью фотовыставки является демонстрация жизни украинской армии через объектив военных корреспондентов и пресс-офицеров. Она представляет фотографии из всех подразделений украинской армии, включая Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций и Силы территориальной обороны. А также фотографии Верховного Главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих и защитников Украины.

Фото: Медиацентр Украина

Также выставка включает в себя фотографии оружия победы.

"Мы сегодня должны быть благодарны Вооруженным Силам Украины, военным формированиям, спецподразделениям, волонтерам, медикам, всем тем, кто сегодня сопротивляется", - отметил народный депутат Степан Кубив.

Фото: Медиацентр Украина

Это четвертая экспозиция, ранее представленные темы "Воины света", "Несокрушимая Украина" и "Россия - государство террорист". Работы над проектом планируют завершить ко Дню защитников и защитниц.

На выставке тоже анонсировали выход документального фильма "Национально-освободительная война Украины против москалей".

Фотовыставку можно посетить в течение недели в первом зале Укринформа с 10:00 до 17:00 кроме времени, когда проводятся мероприятия. Впоследствии экспозиция будет размещена у центрального входа в агентство.