Непокоренная нация: в Киеве презентовали фотовыставку, посвященную Вооруженным Силам
В понедельник, 3 июня, в столице открыли фотовыставку историй смелости и мужества, посвященную Вооруженным Силам Украины
Об этом информируют в Медиацентре Украина .
В рамках общенационального проекта "Непокоренная Нация. Национально-освободительная война Украины против России (2013-2023)" была открыта четвертая фотовыставка, посвященная Вооруженным Силам Украины.
Целью фотовыставки является демонстрация жизни украинской армии через объектив военных корреспондентов и пресс-офицеров. Она представляет фотографии из всех подразделений украинской армии, включая Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций и Силы территориальной обороны. А также фотографии Верховного Главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих и защитников Украины.
Фото: Медиацентр Украина
Также выставка включает в себя фотографии оружия победы.
"Мы сегодня должны быть благодарны Вооруженным Силам Украины, военным формированиям, спецподразделениям, волонтерам, медикам, всем тем, кто сегодня сопротивляется", - отметил народный депутат Степан Кубив.
Фото: Медиацентр Украина
Это четвертая экспозиция, ранее представленные темы "Воины света", "Несокрушимая Украина" и "Россия - государство террорист". Работы над проектом планируют завершить ко Дню защитников и защитниц.
На выставке тоже анонсировали выход документального фильма "Национально-освободительная война Украины против москалей".
Фотовыставку можно посетить в течение недели в первом зале Укринформа с 10:00 до 17:00 кроме времени, когда проводятся мероприятия. Впоследствии экспозиция будет размещена у центрального входа в агентство.
- 25 апреля в столице состоялось открытие выставки, посвященной белорусским героям, отдавшим и отдающим свою жизнь в борьбе с Россией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное