"Непохожая на других": соучредитель Apple Возняк объявил о запуске космической компании

Об этом он написал в Twitter.



Возняк заявил, что новая компания будет непохожа на конкурентов.

В ролике на YouTube говорится, что "Privateer Space" основана совместно с гендиректором робототехнической компании "Ripcord" Алексом Филдингом.

Цель компании - чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества.

О планах будет рассказано на технологической конференции AMOS цьогго месяца.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF - Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021