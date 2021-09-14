"Непохожая на других": соучредитель Apple Возняк объявил о запуске космической компании
Американский предприниматель и изобретатель Стив Возняк объявил о создании частной космической компании "Privateer Space"
Об этом он написал в Twitter.
Возняк заявил, что новая компания будет непохожа на конкурентов.
В ролике на YouTube говорится, что "Privateer Space" основана совместно с гендиректором робототехнической компании "Ripcord" Алексом Филдингом.
Цель компании - чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества.
О планах будет рассказано на технологической конференции AMOS цьогго месяца.
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