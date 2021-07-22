Непогода в Украине: два человека погибли, семеро госпитализированы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



"На территории Украины из-за порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя в результате падения деревьев погибли 2 человека и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 21 июля, повреждено 100 крыш и повалено 90 деревьев. Подтоплено 38 частных жилых домов и дворов, эвакуировано 18 человек.

В частности, вчера в городе Дружковка и городе Константиновка, Донецкой области, в результате падения деревьев один человек погиб и семь попали в больницу.

Кроме того, еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в селе Мусиевка, Миловского района Луганской области.