Непогода в Украине: два человека погибли, семеро госпитализированы
В Украине в результате падения деревьев погибли два человека и семь госпитализированы с травмами различной степени тяжести
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"На территории Украины из-за порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя в результате падения деревьев погибли 2 человека и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 21 июля, повреждено 100 крыш и повалено 90 деревьев. Подтоплено 38 частных жилых домов и дворов, эвакуировано 18 человек.
В частности, вчера в городе Дружковка и городе Константиновка, Донецкой области, в результате падения деревьев один человек погиб и семь попали в больницу.
Кроме того, еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в селе Мусиевка, Миловского района Луганской области.
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