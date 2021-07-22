Непогода в Одессе: за день выпало 80% месячной нормы осадков
В результате ливня в Одессе затопило ряд районов. Всего в городе выпало 80% месячной нормы осадков
"Начиная с 22 июля, в половине второго ночи, в результате ливня, возникли многочисленные подтопления в Суворовском, Приморском, Малиновском и Киевском районах города (наиболее резонансные: Атамана Головатого, улица Балковская, Радиальная, Шефская, Бабеля, Болгарская, Рихтера, Академика Филатова , Авдеева-Черноморского, Шляхова, Бунина, Промышленная, Химическая) ", - говорится в сообщении.
Подразделениями ГСЧС совершили 40 выездов, из них 19 ночью. эвакуированы и спасены более 30 человек.
Ситуация остается сложная на участке в районе Пересыпь. На улицах Атамана Головатого и Черноморского Казачества уровень воды достигает от 40 до 90 см.
Также сообщается, что в Одесской области в селе Нерубайское вода из местного пруда вышла из берегов. В результате подтопило 10 частных домов.
Вследствие непогоды обесточены 23 населенных пункта: Любашевский - 4 населенных пункта, Ширяевский - 1, Беляевский - 11, Белгород-Днестровский район - 7 населенных пунктов. Для восстановления энергоснабжения работают 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.
- Напомним, в ночь на 22 июля в Одессе был ливень. Затопило улицы, движение автотранспорта затруднено.
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