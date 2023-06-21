Непогода в Киевской области: работу спасателей усложняет хаотическая застройка и отсутствие полноценного водоотведения
После непогоды 20 июня на территории Киевщины образовались потопы. Особенно сложная ситуация сложилась в Бучанском районе, где спасатели вынуждены были 5 раз выезжать на ликвидацию последствий
Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.
Отмечается, что из-за непогоды спасатели обнаружили необходимость откачки воды из церкви в городе Вишневое, аптеки, ресторана и 7 частных домов в селе Софиевская Борщаговка, а также из офисного помещения в многоэтажном жилом доме в поселке Крюковщина.
Фото: ГСЧС
Особенно актуальна проблема подтоплений в полуподвальных помещениях вновь построенных жилых комплексов Бучанского района. Многие из этих помещений используются владельцами малого бизнеса, а также небольшие осадки становятся причиной подтоплений. Только там спасатели пять раз привлекались к ликвидации последствий подтоплений.
"Из-за хаотической застройки и отсутствия полноценной системы водоотведения спасателям то и дело приходится использовать аварийно-спасательное оборудование для откачки воды", - говорится в сообщении.
Непогода в Киеве
Кроме Киевской области непогода затронула и саму столицу. Ливень привел к локальным подтоплениям практически во всех районах Киева. Под водой остались паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны.
Как отмечает Киевская городская военная администрация, для ликвидации непогоды было привлечено:
- 106 работников гидрослужб ШЭУ
- 12 мотопомп
- 2 гидромонитора
- мощная насосная станция СНП 75-100
- 6 единиц илососов коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"По информации гидрослужбы "Киевавтодор", основной причиной подтоплений в столице является несостоятельность системы дождевой канализации справиться с мгновенным обилием осадков", - отметили в КМВА.
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