Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.

Отмечается, что из-за непогоды спасатели обнаружили необходимость откачки воды из церкви в городе Вишневое, аптеки, ресторана и 7 частных домов в селе Софиевская Борщаговка, а также из офисного помещения в многоэтажном жилом доме в поселке Крюковщина.

Фото: ГСЧС

Особенно актуальна проблема подтоплений в полуподвальных помещениях вновь построенных жилых комплексов Бучанского района. Многие из этих помещений используются владельцами малого бизнеса, а также небольшие осадки становятся причиной подтоплений. Только там спасатели пять раз привлекались к ликвидации последствий подтоплений.

"Из-за хаотической застройки и отсутствия полноценной системы водоотведения спасателям то и дело приходится использовать аварийно-спасательное оборудование для откачки воды", - говорится в сообщении.

Непогода в Киеве

Кроме Киевской области непогода затронула и саму столицу. Ливень привел к локальным подтоплениям практически во всех районах Киева. Под водой остались паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны.

Как отмечает Киевская городская военная администрация, для ликвидации непогоды было привлечено:

106 работников гидрослужб ШЭУ

12 мотопомп

2 гидромонитора

мощная насосная станция СНП 75-100

6 единиц илососов коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"По информации гидрослужбы "Киевавтодор", основной причиной подтоплений в столице является несостоятельность системы дождевой канализации справиться с мгновенным обилием осадков", - отметили в КМВА.