Непогода в Киеве: въезд грузовиков в город вечером и утром ограничили

Об этом сообщает сайт КГГА .



Запрет въезда в столицу будет действовать утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 22:00.



Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Они призваны минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.



Об отмене ограничения городские власти сообщат отдельно.



Кроме того, КГГА обратилась к водителям не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.



"Автомобили, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы", - предупреждает КГГА.



Также столичных водителей просят по возможности не пользоваться личным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту.



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