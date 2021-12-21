Непогода в Киеве: въезд грузовиков в город вечером и утром ограничили
Со вторника 21 декабря в Киеве ввели ограничение въезда крупногабаритного транспорта
Об этом сообщает сайт КГГА .
Запрет въезда в столицу будет действовать утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 22:00.
Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Они призваны минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
Об отмене ограничения городские власти сообщат отдельно.
Кроме того, КГГА обратилась к водителям не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
"Автомобили, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы", - предупреждает КГГА.
Также столичных водителей просят по возможности не пользоваться личным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.48Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное