Непогода в Киеве: в одной из школ сорвало крышу и затопило помещение
В одной из киевских школ во время непогоды сорвало временную крышу и затопило помещение 5-11 классов
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В 179-й гимназии Голосеевского района ученики начальных классов в полном составе начнут учебный год за партами, а вот ученикам 5-11 классов придется на время перейти на дистанционную форму обучения. Здесь во время непогоды на этаже, который достраивали, сорвало временную крышу, а помещение было затоплено ", - рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.
Ремонт уже начат.
"Строители постараются как можно быстрее привести помещение в порядок, чтобы вернуть учеников в классы", - добавила Фиданян.
Вследствие непогоды в Киеве пострадали семь образовательных учреждений. Городские службы уже полностью ликвидировали последствия в шести из них.
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