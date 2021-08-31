Непогода в Киеве: в одной из школ сорвало крышу и затопило помещение

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В 179-й гимназии Голосеевского района ученики начальных классов в полном составе начнут учебный год за партами, а вот ученикам 5-11 классов придется на время перейти на дистанционную форму обучения. Здесь во время непогоды на этаже, который достраивали, сорвало временную крышу, а помещение было затоплено ", - рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

Ремонт уже начат.

"Строители постараются как можно быстрее привести помещение в порядок, чтобы вернуть учеников в классы", - добавила Фиданян.

Вследствие непогоды в Киеве пострадали семь образовательных учреждений. Городские службы уже полностью ликвидировали последствия в шести из них.