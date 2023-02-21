Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По данным ведомства, 21 февраля поколение полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии. В то же время в некоторых регионах произошло обесточивание из-за непогоды.

"В течение последних суток сильными порывами ветра повреждены линии электропередачи в центральных и западных регионах страны. Больше всего - в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей", - рассказали в министерстве и отметили, что энергетики планируют возобновить там электроснабжение до конца дня.