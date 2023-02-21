Непогода повредила линии электропередачи в центральных и западных регионах Украины, продолжаются ремонт работы, – Минэнерго
Ненастье повредило линии электропередачи в центральных и западных регионах Украины. Самая сложная ситуация – на Хмельнитчине, где обесточены 18 тысяч потребителей
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
По данным ведомства, 21 февраля поколение полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии. В то же время в некоторых регионах произошло обесточивание из-за непогоды.
"В течение последних суток сильными порывами ветра повреждены линии электропередачи в центральных и западных регионах страны. Больше всего - в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей", - рассказали в министерстве и отметили, что энергетики планируют возобновить там электроснабжение до конца дня.
- В Киевской области 21 февраля проводят замеры электропотребления , в связи с чем почти вся область целый день будет со светом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.3
Покупка 39.3Продажа 39.93
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное