Непогода на западе Европы: число жертв возросло до 93 человек, более 1 тыс. пропавших без вести

Об этом рассказывает Reuters .



По данным немецкого ARD, количество людей, погибших в результате сильного наводнения в западной части Германии, возросло до менее 81, что является худшей массовой гибелью в Германии за последние годы.



Около 1,3 тыс. человек пропали без вести в районе Арвайлер южнее Кельна, сообщил региональный правительство в Facebook. Сети мобильных телефонов не оправдались в некоторых регионах, пострадавших от наводнения, а это значит, что семьи и друзья не смогли найти своих близких.



Целые общины лежали в руинах после того, как реки, вышедшие из берегов, прокатились городками и деревнями в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.



16 июля утром в Эрфтштадт вблизи Кельна обрушились дома, и спасательные бригады пытались помочь жителям, которые вернулись в свои дома, несмотря на предупреждение, сообщают власти округа Кельн в Facebook.



Многие люди все еще были в домах, а несколько пропали без вести. Утечки газа еще больше мешали работникам спасательных служб, когда они пытались добраться к людям, которые в домах, лодками.



Одна дамба близ границы с Бельгией, Руртальшперре, были затоплены за ночь, тогда как другая, Штайнбахтальперпер, под угрозой прорыва.



Между тем в бельгийском регионе Валлония погибли по меньшей мере 12 человек. Сейчас пять человек считаются пропавшими без вести.

Десятки тысяч домохозяйств обесточены. Люди сообщают о пропавших близких, в полиции говорят, что со многими пропавшими просто нельзя установить связь из-за отсутствия электричества.

Из-за непогоды на юге Бельгии в течение пятницы не ожидается возобновления движения поездов.