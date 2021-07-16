Непогода на западе Европы: число жертв возросло до 93 человек, более 1 тыс. пропавших без вести
В Германии число жертв возросло до 81 человека, в Бельгии - до 12
Об этом рассказывает Reuters .
По данным немецкого ARD, количество людей, погибших в результате сильного наводнения в западной части Германии, возросло до менее 81, что является худшей массовой гибелью в Германии за последние годы.
Около 1,3 тыс. человек пропали без вести в районе Арвайлер южнее Кельна, сообщил региональный правительство в Facebook. Сети мобильных телефонов не оправдались в некоторых регионах, пострадавших от наводнения, а это значит, что семьи и друзья не смогли найти своих близких.
Целые общины лежали в руинах после того, как реки, вышедшие из берегов, прокатились городками и деревнями в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
16 июля утром в Эрфтштадт вблизи Кельна обрушились дома, и спасательные бригады пытались помочь жителям, которые вернулись в свои дома, несмотря на предупреждение, сообщают власти округа Кельн в Facebook.
Многие люди все еще были в домах, а несколько пропали без вести. Утечки газа еще больше мешали работникам спасательных служб, когда они пытались добраться к людям, которые в домах, лодками.
Одна дамба близ границы с Бельгией, Руртальшперре, были затоплены за ночь, тогда как другая, Штайнбахтальперпер, под угрозой прорыва.
Между тем в бельгийском регионе Валлония погибли по меньшей мере 12 человек. Сейчас пять человек считаются пропавшими без вести.
Десятки тысяч домохозяйств обесточены. Люди сообщают о пропавших близких, в полиции говорят, что со многими пропавшими просто нельзя установить связь из-за отсутствия электричества.
Из-за непогоды на юге Бельгии в течение пятницы не ожидается возобновления движения поездов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 31.98Продажа 32.36
- Актуальное
- Важное