Неподалеку Славянска россияне пытались прорвать оборону ВСУ, но позорно отступили с потерями, - Генштаб
В Донецкой области, недалеко от Славянска, российский агрессор попытался прорвать оборону ВСУ, но с потерями отошел
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Славянское направление
Противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.
"В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина РФ предприняла попытки прорвать оборону войск ВСУ. Понесли потери и позорно отошли", - сообщили в ВСУ.
Краматорское направление
Зафиксированы вражеские обстрелы недалеко от Сиверского, Григорьевки, Берестового и Ивано-Дарьевки.
Наступательными и штурмовыми действиями российские захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки, однако получили жесткий отпор и отошли.
Бахмутское направление
"На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Светлое, Соледар, Берестово, Вершина, Белогоровка, Железное, Яковлевка. Задействовал авиацию для ударов неподалеку Соледара и Яковлевки. Вел наступательные и штурмовые действия в районе населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел", - говорится в отчете.
Авдеевское направление
"На Авдеевском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченко, Ласточкино, Авдеевка и Опытное. Противник наносил авиаудары вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского. Вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел", - сообщает Генштаб.
Нопопавловское направление
Зафиксированы обстрелы недалеко от Большой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки.
Возле Новомихайловки враги безуспешно пытаются улучшить тактическое положение, но несут потери и отступают.
Запорожское направление
Россияне из ствольной и реактивной артиллерии, танков обстреляли районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Зализнычное и Новоандреевка.
Агрессор нанес авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки. Вел активную разведку позиций наших войск БПЛА.
- 19 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что со стороны Беларуси не обнаружены наступательные группировки, которые могли бы атаковать Волынский и Полесский регионы.
- В Харьковской области российский агрессор осуществил дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.
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