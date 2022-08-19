Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Славянское направление

Противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.

"В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина РФ предприняла попытки прорвать оборону войск ВСУ. Понесли потери и позорно отошли", - сообщили в ВСУ.

Краматорское направление

Зафиксированы вражеские обстрелы недалеко от Сиверского, Григорьевки, Берестового и Ивано-Дарьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями российские захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки, однако получили жесткий отпор и отошли.

Бахмутское направление

"На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Светлое, Соледар, Берестово, Вершина, Белогоровка, Железное, Яковлевка. Задействовал авиацию для ударов неподалеку Соледара и Яковлевки. Вел наступательные и штурмовые действия в районе населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел", - говорится в отчете.

Авдеевское направление

"На Авдеевском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченко, Ласточкино, Авдеевка и Опытное. Противник наносил авиаудары вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского. Вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел", - сообщает Генштаб.

Нопопавловское направление

Зафиксированы обстрелы недалеко от Большой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки.

Возле Новомихайловки враги безуспешно пытаются улучшить тактическое положение, но несут потери и отступают.

Запорожское направление

Россияне из ствольной и реактивной артиллерии, танков обстреляли районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Зализнычное и Новоандреевка.

Агрессор нанес авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки. Вел активную разведку позиций наших войск БПЛА.

19 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что со стороны Беларуси не обнаружены наступательные группировки, которые могли бы атаковать Волынский и Полесский регионы.

В Харьковской области российский агрессор осуществил дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.

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