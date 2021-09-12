Неподалеку от Киева нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца, - СМИ

Об этом со ссылкой на Украина24 передает Еспресо.TV .



Накануне судья находился в гостях у своего друга.

Официальных сообщений о смерти Писанца от правоохранительных органов пока нет.



Другие издания также сообщают о гибели судьи.



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