Неподалеку от Киева нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца, - СМИ
Судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы, Киевской области
Об этом со ссылкой на Украина24 передает Еспресо.TV .
Накануне судья находился в гостях у своего друга.
Официальных сообщений о смерти Писанца от правоохранительных органов пока нет.
Другие издания также сообщают о гибели судьи.
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