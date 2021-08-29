Неподалеку от аэропорта в Кабуле прогремел мощный взрыв
Недалеко от аэропорта в столице Афганистана произошел новый мощный взрыв
Об этом сообщает BBC .
Отмечается, что взрыв прогремел вблизи аэропорта. На кадрах с места события видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.
Источник в министерстве здравоохранения Афганистана подтвердил, что взрыв произошел в районе аэропорта. Его вызвала ракета, которая попала в дом вблизи аэропорта.
Непосредственно аэропорт не пострадал. По предварительным данным в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще трое ранены.
- Напомним, 26 августа неподалеку от аэропорта в Кабуле прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли около 200 человек .
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