Неподалеку от аэропорта в Кабуле прогремел мощный взрыв

Об этом сообщает BBC .

Отмечается, что взрыв прогремел вблизи аэропорта. На кадрах с места события видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.

Источник в министерстве здравоохранения Афганистана подтвердил, что взрыв произошел в районе аэропорта. Его вызвала ракета, которая попала в дом вблизи аэропорта.

Непосредственно аэропорт не пострадал. По предварительным данным в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще трое ранены.