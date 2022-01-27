Непобежденный украинский боксер узнал имя своего следующего соперника

Об этом сообщает B1 Boxing.



Украинский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Ярослав Михалушко в марте проведет свой пятый бой на профессиональном ринге. Ранее он одержал 4 победы, 3 из них - нокаутом.



Соперником 20-летнего украинца станет 30-летний француз Батоура Гирассы. Бой состоится 3 марта в Киеве в рамках шоу Champion Boxing Promotions.



В прошлом поединке Ярослав Михалушко досрочно победил Октавиана Грати.

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