Непобедимый украинский тяжеловес вернется на ринг 1 января

Об этом сообщает BoxRec.

Украинец 1 января в Голливуде, штат Флорида, будет биться против грузина Яго Киладзе. Боксеры встретятся в андеркарте поединка между кубинцем Луисом Ортисом и бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF (Международной боксерской федерации) Чарльзом Мартином.

29-летний Виктор Выхрист выиграл среди профессионалов все восемь боев.

На счету 35-летнего Яго Киладзе 27 побед, 5 поражений и 1 ничья.