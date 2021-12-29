Непобедимый украинский тяжеловес вернется на ринг 1 января
Украинский боксер Виктор Выхрист проведет следующий бой 1 января 2022 года в США
Об этом сообщает BoxRec.
Украинец 1 января в Голливуде, штат Флорида, будет биться против грузина Яго Киладзе. Боксеры встретятся в андеркарте поединка между кубинцем Луисом Ортисом и бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF (Международной боксерской федерации) Чарльзом Мартином.
29-летний Виктор Выхрист выиграл среди профессионалов все восемь боев.
На счету 35-летнего Яго Киладзе 27 побед, 5 поражений и 1 ничья.
- Напомним, Виктор Выхрист 9 октября выступил в андеркарте поединка между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером и нокаутировал Майка Маршалла из США.
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