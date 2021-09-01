Непобедимый украинский тяжеловес рассказал об ожесточенных спаррингах с Усиком перед Джошуа

Об этом Сиренко рассказал в интервью YouTube-канала "Боксерская правда".

По его словам, Усик максимально выкладывается во время спринга.

"Александр всегда очень хорошо выкладывается на спаррингах. Он всегда работает. Нет такого, чтобы он сачковал. Он действительно все это делает для себя с хорошей отдачей. Спарринги в него - это не то, что ты приехал на легкую прогулку. Всегда нужно поработать" , - рассказал Сиренко.

Он добавил, что провел не один спарринг с Усиком, а сами они состояли из разного количества раундов.

"Количество раундов зависела от того, что говорила его команда. Бывало такое, что заходишь только на два раунда, бывало больше. Сейчас я не могу вспомнить, сколько максимально с ним стоял", - сказал Сиренко, который выиграл на профессиональном ринге все свои 17 поединков.

Александр Усик проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).