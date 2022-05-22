Непобедимый украинский тяжеловес отменил бой из-за травмы
Украинский боксер сверхтяжелого веса Виктор Выхрист отменил бой против немца Тони Тесса из-за травмы
Об этом сообщает Kamp-sport.
Выхрист должен был провести бой против Тони 28 мая в Гамбурге (Германия). Украинец не сможет выйти на ринг из-за травмы, которую он получил во время тренировки.
29-летний Виктор Выхрист на профессиональном ринге выиграл все девять боев, а семь из них завершил нокаутом.
Украинец является чемпионом Европы-2017 и победителем европейских игр-2019 среди любителей.
- 1 января Виктор Выхрист нокаутировал во втором раунде грузина Яго Киладзе.
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