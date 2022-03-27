Непобедимый украинский тяжеловес нокаутировал соперника в первом раунде
Украинский боксер Александр Захожий победил грека Евгениоса Лазаридиса техническим нокаутом в первом раунде
Об этом сообщает Luckypunch.net.
В Дортмунде (Германия) Захожий уже в первом раунде дважды отправил Лазаридиса в нокдаун. После второго падения грека его секунданты выбросили белое полотенце и отказались от дальнейшего продолжения боя.
Для украинского боксера эта победа стала 17-й на профессиональном ринге. Он не потерпел ни одного поражения.
Перед поединком было объявлено, что его организаторы передадут средства в поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
- Напомним, 23 марта украинский боксер Юрий Захареев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов до 22 лет.
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