Непобедимый украинский тяжеловес нокаутировал соперника в первом раунде

Об этом сообщает Luckypunch.net.

В Дортмунде (Германия) Захожий уже в первом раунде дважды отправил Лазаридиса в нокдаун. После второго падения грека его секунданты выбросили белое полотенце и отказались от дальнейшего продолжения боя.

Для украинского боксера эта победа стала 17-й на профессиональном ринге. Он не потерпел ни одного поражения.

Перед поединком было объявлено, что его организаторы передадут средства в поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Напомним, 23 марта украинский боксер Юрий Захареев выиграл чемпионат Европы среди спортсменов до 22 лет.

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