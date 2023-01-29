Непобедимый украинский боксер нокаутировал аргентинца во втором раунде
Украинец Василий Чеботарь победил аргентинца Хосе Луиса Кастильо нокаутом во втором раунде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время вечера бокса в Новом Сонче (Польша) Чеботарь нокаутировал Кастильо во втором раунде и одержал 13-ю подряд победу на профессиональном ринге.
21-летний украинец не проиграл среди профессионалов ни одного поединка. Он выступает за промоутерскую компанию K2 Promotions.
- 28 января украинец Ярослав Харцыз в первом бою на профессиональном ринге победил техническим нокаутом поляка Марьяна Весоловски.
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