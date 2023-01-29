Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время вечера бокса в Новом Сонче (Польша) Чеботарь нокаутировал Кастильо во втором раунде и одержал 13-ю подряд победу на профессиональном ринге.

21-летний украинец не проиграл среди профессионалов ни одного поединка. Он выступает за промоутерскую компанию K2 Promotions.

28 января украинец Ярослав Харцыз в первом бою на профессиональном ринге победил техническим нокаутом поляка Марьяна Весоловски.

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