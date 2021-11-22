Непобедимый украинский боксер Беринчик договорился о новой дате чемпионского боя с россиянином
Украинский боксер Денис Беринчик договорился о бое с россиянином Исой Чаниевым за титул WBO International
Об этом сообщил промоутер Александр Красюк в Instagram.
Бой Дениса Беринчика против Исы Чаниева за титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг) пройдет 18 декабря в "Терминале", расположенном в Броварах.
Беринчик должен был выйти в ринг 27 ноября, но получил травму во время подготовки. Этот бой планировали провести во Дворце спорта в Киеве.
33-летний украинец последний официальный поединок провел в марте 2021 года. Беринчик одержал победу над Хосе Санчесом в 3-м раунде техническим нокаутом.
Денис Беринчик владеет титулом WBO International. Он провел 15 официальных боев и ни разу не проигрывал.
На счету Чаниева 18 боев, 15 побед и 3 поражения.
- 21 марта украинский боксер Денис Беринчик победил техническим нокаутом в третьем раунде чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International.
- 25 июля Беринчик победил техническим нокаутом бойца смешанных единоборств Артема Лобова из Ирландии.
- 9 ноября генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что Денис Беринчик станет следующим украинским чемпионом мира.
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