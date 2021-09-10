Непобедимый украинец Сиренко нокаутировал россиянина в первом раунде
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко нокаутом победил россиянина Александра Устинова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинец Владислав Сиренко защищал свой пояс WBC (Всемирного боксерского совета) Asia в бою против россиянина Александра Устинова.
26-летнему украинцу хватило одного раунда, чтобы победить 44-летнего россиянина. Сиренко провел мощную атаку и вовремя добил соперника после шквала ударов. В итоге - победа нокаутом.
Для Владислава Сиренко это был 18-й бой на профи-ринге (прим. - 15 досрочно).
К 2014 году Устинов выступал за Беларусь и представлял промоутерскую компанию братьев Виталия и Владимира Кличко - K2 Promotions. После разрыва с украинской компанией принял российское гражданство.
- Напомним, 7 сентября Владислав Сиренко заявил, что выбрал в соперники россиянина Александра Устинова из-за его большой опыт.
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