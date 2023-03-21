Об этом сообщает Luckypunch.net в Instagram.

По словам Игоря Шевадзуцкого, ему с тренером этот бой предложил промоутер Эрол Цейлан и он на него сразу согласился.

"Баколе имеет очень хорошую школу, имеет классные физические кондиции. И он это демонстрирует в ринге, стоит вспомнить его победу над олимпийским чемпионом Тони Йокой. Он бьет много и крепко. Мартин – действительно искусный боксер. Я понимаю, что для меня этот бой - это шанс и готовлюсь к тому, что он будет очень трудным", - рассказал Шевадзуцкий, выигравший все 10 поединков среди профессионалов.

На счету Баколе 18 побед и 1 поражение. Ее конголезцу в 2018 году нанес американец Майкл Хантер.

Мартин Баколе в роли спарринг-партнера помогал готовиться к чемпионским боям украинцу Александру Усику и британцу Тайсону Фьюри. Конголезец утверждает, что во время одного из спаррингов нокаутировал Усика. Промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию.