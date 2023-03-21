Непобедимый украинец объявил о бое с боксером, "нокаутировавшим" Усика
Украинский тяжеловес Игорь Шевадзуцкий договорился о поединке с конголезцем Мартином Баколе, который был спарринг-партнером Александра Усика и Тайсона Фьюри
Об этом сообщает Luckypunch.net в Instagram.
По словам Игоря Шевадзуцкого, ему с тренером этот бой предложил промоутер Эрол Цейлан и он на него сразу согласился.
"Баколе имеет очень хорошую школу, имеет классные физические кондиции. И он это демонстрирует в ринге, стоит вспомнить его победу над олимпийским чемпионом Тони Йокой. Он бьет много и крепко. Мартин – действительно искусный боксер. Я понимаю, что для меня этот бой - это шанс и готовлюсь к тому, что он будет очень трудным", - рассказал Шевадзуцкий, выигравший все 10 поединков среди профессионалов.
На счету Баколе 18 побед и 1 поражение. Ее конголезцу в 2018 году нанес американец Майкл Хантер.
Мартин Баколе в роли спарринг-партнера помогал готовиться к чемпионским боям украинцу Александру Усику и британцу Тайсону Фьюри. Конголезец утверждает, что во время одного из спаррингов нокаутировал Усика. Промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию.
-
14 августа 2022 года Игорь Шевадзуцкий победил по очкам американца Кевина Джонсона, сражавшегося с Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.28
Покупка 38.28Продажа 39.06
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное