Непобедимый супертяжеловес дал неутешительный для Усика прогноз на бой с Джошуа

Об этом сообщает fightnews.info .



Филипп Хргович рассказал о своих планах на будущее и дал прогноз на бой Усика с Джошуа



"Не знаю, кто будет чемпионом, когда я дойду до титульного боя, но это не так важно. Без разницы, будет это Джошуа, Фьюри или кто-то еще освободит титул. Не знаю, кто это будет, но мне все равно. Я хочу драться со всеми. хочу просто сказать, что будет круто, если я порвал за чемпионский пояс Джошуа или Фьюри, поскольку они большие звезды, знаменитые и лучшие бойцы. я бы хотел подраться с одним из них, но если кто-то другой, то это не имеет значения. Я думаю, что Джошуа побьет Александра Усика", - сказал хорват.

Александр Усик проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).