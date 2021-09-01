Непобедимый супертяжеловес дал неутешительный для Усика прогноз на бой с Джошуа
Непобедимый хорватский боксер Филипп Хргович считает, что у Александра Усика нет шансов в бою против Джошуа
Об этом сообщает fightnews.info .
Филипп Хргович рассказал о своих планах на будущее и дал прогноз на бой Усика с Джошуа
"Не знаю, кто будет чемпионом, когда я дойду до титульного боя, но это не так важно. Без разницы, будет это Джошуа, Фьюри или кто-то еще освободит титул. Не знаю, кто это будет, но мне все равно. Я хочу драться со всеми. хочу просто сказать, что будет круто, если я порвал за чемпионский пояс Джошуа или Фьюри, поскольку они большие звезды, знаменитые и лучшие бойцы. я бы хотел подраться с одним из них, но если кто-то другой, то это не имеет значения. Я думаю, что Джошуа побьет Александра Усика", - сказал хорват.
Александр Усик проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 1 сентября бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер способен нокаутировать британца Энтони Джошуа .
- 1 сентября украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что спарринги с соотечественником Александром Усиком никогда не были легкой прогулкой.
- После этого британский боксер Энтони Джошуа заявил, что в бою против Усика устроит настоящее шоу для болельщиков.
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