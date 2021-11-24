Непобедимый кубинский нокаутер вызвал Усика на бой
Непобежденный кубинский боксер Фрэнк Санчес заявил, что хотел бы сразиться с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком
Об этом сообщает Boxing Scene.
По словам Фрэнка Санчеса, в следующем году он намерен сразиться за чемпионский пояс с Александром Усиком.
"Первое, что хочу сказать, это то, что в 2022 году я готов получить чемпионский титул. Имя, которое для меня выделяется - это Александр Усик. Я всегда хотел подраться с Энтони Джошуа, но теперь, когда Усик завоевал титулы, я хотел бы сразиться с ним в не столь отдаленном будущем", - сказал Фрэнк Санчес.
На счету 29-летнего кубинца 19 поединков, 13 из которых он завершил досрочно – нокаутом.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF (Международной боксерской федерации).
- 24 ноября украинский тяжеловес Александр Усик сохранил вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 30.02Продажа 30.46
- Актуальное
- Важное