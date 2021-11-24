Непобедимый кубинский нокаутер вызвал Усика на бой

Об этом сообщает Boxing Scene.



По словам Фрэнка Санчеса, в следующем году он намерен сразиться за чемпионский пояс с Александром Усиком.



"Первое, что хочу сказать, это то, что в 2022 году я готов получить чемпионский титул. Имя, которое для меня выделяется - это Александр Усик. Я всегда хотел подраться с Энтони Джошуа, но теперь, когда Усик завоевал титулы, я хотел бы сразиться с ним в не столь отдаленном будущем", - сказал Фрэнк Санчес.



На счету 29-летнего кубинца 19 поединков, 13 из которых он завершил досрочно – нокаутом.



Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF (Международной боксерской федерации).

24 ноября украинский тяжеловес Александр Усик сохранил вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring.