Непобедимый чемпион мира снова заговорил о желании драться с Ломаченко
Чемпион мира WBC Девин Хейни отметил, что очень хочет провести бой против Василия Ломаченко
Об этом сообщает Fightnews .
Американский боксер признался, что мечтает драться со всеми топами.
"Если честно, я не смотрел бой Ломаченко с Накатани. Но, судя по тому, что я читал, Василий имел достаточно хороший вид. Говорят, что Накатани вообще ничего не показал. Конечно, я все еще хочу драться с Ломаченко. Я хочу драться со всеми топами. Назовите одного - и я хочу провести с ним бой. я постоянно говорю об этом. я уже начал уставать от этого, но не перестану так говорить, ведь знаю, что фанаты хотят увидеть эти поединки в реальности ", - сказал чемпион WBC Девин Хейни.
Украинец в июне 2021 успешно вернулся на ринг и победил техническим нокаутом японца Масайоши Накатани.
Следующий бой Василий Ломаченко должен провести в декабре.
- 29 июля сообщалось, что Василий Ломаченко провести следующий поединок 11 декабря .
- 31 июля стало известно, что Ломаченко может провести следующий бой против Ричарда комм из Ганы.
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