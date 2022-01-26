Непобедимый боец UFC показал видео ожесточенного спарринга с украинским чемпионом Bellator
Шведский боец UFC Хамзат Чимаев обнародовал видео спарринга с чемпионом Bellator украинцем Ярославом Амосовым
Ролик Чимаев опубликовал в Instagram.
"Вся жизнь - это борьба", - прокомментировал шведский боец чеченского происхождения кадры, на которых он борется с Амосовым.
27-летний Хамзат Чимаев, выступающий в самом престижном в мире промоушене UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате), выиграл все свои 10 поединков в смешанных единоборствах.
28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил бразильца Дугласа Лиму и стал новым чемпионом промоушена Bellator в полусреднем весе (до 77 кг).
13 мая 2022 года в Лондоне украинец проведет первую защиту титула в поединке против Майкла Пейджа из США.
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Напомним, 12 июня 2021 года Ярослав Амосов стал первым украинским бойцом смешанных единоборств, получившим титул Bellator.
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