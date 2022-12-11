Непобедимый американский боксер жестко нокаутировал россиянина
Американский боксер Теренс Кроуфорд нокаутировал россиянина Давида Аванесяна и защитил титул чемпиона мира WBO в полусреднем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кроуфорд нокаутировал Аванесяна в шестом раунде. Американец защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации). Боксер из России после поражения не мог прийти в себя около 5 минут.
Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Он выиграл все свои 39 матчей на профессиональном ринге.
- 11 декабря американский боксер Теофимо Лопес побывал в нокдауне во время боя против испанца Сандора Мартина, но победил раздельным решением судей.
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