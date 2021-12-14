Непобедимого украинца выводят на россиянина, которого Усик победил в бою за звание абсолютного чемпиона
Следующим соперником украинского тяжеловеса Владислава Сиренко может стать россиянин Мурат Гассиев
Об этом заявил американский тренер боксера Джеймс Али Башир, сообщает промоутерская компания B-1 .
По его словам, после боя с украинцем Андреем Руденко, который состоится 18 декабря, настоящим испытанием для Владислава Сиренко стал бы поединок против Мурата Гассиева, которого в июле 2018 победил другой украинец - Александр Усик в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
"Да, Гассиев мог бы стать отличным соперником для Влада. Думаю, они показали бы зрелищный бой. Я очень хотел бы, чтобы после этого боя Влад вышел против Гассиева, показал, что готов сражаться на новом уровне. В победе Влада я не сомневаюсь" , – сказал Башир.
26-летний Владислав Сиренко выиграл среди профессионалов все 18 поединков.
- Напомним, 25 декабря Андрей Руденко в Сочи должен был встретиться с Муратом Гассиевым, но бой сорвался из-за травмы россиянина .
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