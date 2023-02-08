Неожиданное препятствие на пути Украины в ЕС
Весной 2024 года пройдут выборы в Европейский парламент, после которых состоится формирование нового состава Европейской Комиссии
Дорогие мои профессиональные еврооптимисты.
Помните таких в предыдущем парламентском созыве, не правда ли?
Сейчас еврооптимизм распространяется по коридорам украинских властей как вирус гриппа в теплом помещении.
Стать членом ЕС за 2 года — это очевидный даст фантастич (с).
Понимаю, что взрослые люди с помощью порно могут снимать стресс, но, как говорится, есть одно...
Наша цель (публично озвученная президентом Зеленским) – в 2023 году начать переговоры о вступлении в ЕС.
И если исходить из логики премьера Шмыгаля, до конца 2024 года их завершить. Стремление, безусловно, амбициозное.
Но есть нюанс: весной 2024 года состоятся выборы в Европейский парламент, после которых последует формирование нового состава Европейской Комиссии.
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Сейчас в обоих властных органах ЕС доминирует Европейская народная партия (партнерами которой в Украине являются "Европейская солидарность", УДАР, "Самопомощь", "Батькивщина", НРУ, не "Слуга народа"), однако далеко не факт, что она сохранит столь мощные позиции
Сейчас в обоих властных органах ЕС доминирует Европейская народная партия (партнерами которой в Украине являются "Европейская солидарность", УДАР, "Самопомощь", "Батькивщина", НРУ, не "Слуга народа"), однако далеко не факт, что она сохранит столь мощные позиции.
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Причины потенциального ослабления позиций ЕНП просты – угроза рецессии, роста воротников, процентов по ипотекам.
И кремль на выборы в Европарламент смотреть пассивно не станет.
В новом созыве Европарламента и национальных парламентах и правительствах стран ЕС встанет вопрос членства Украины в ЕС в контексте предоставления политикам соответствующего мандата
Там, кстати, есть ряд инструментов влияния на эти процессы.
Думаю, в новом созыве Европарламента и национальных парламентах и правительствах стран ЕС встанет вопрос членства Украины в ЕС в контексте предоставления политикам соответствующего мандата.
Это я к тому, что Украина для реальной евроинтеграции должна начинать перемены изнутри. Максимально быстро.
И если мы не можем сейчас быстро двигаться в ЕС, то нужно хотя бы "лежать в правильном направлении".
Ну и не забывать о выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС.
Работаем, дорогие мои.
Об авторе. Евгений Магда, политолог
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