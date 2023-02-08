Дорогие мои профессиональные еврооптимисты.

Помните таких в предыдущем парламентском созыве, не правда ли?

Сейчас еврооптимизм распространяется по коридорам украинских властей как вирус гриппа в теплом помещении.

Стать членом ЕС за 2 года — это очевидный даст фантастич (с).

Понимаю, что взрослые люди с помощью порно могут снимать стресс, но, как говорится, есть одно...

Наша цель (публично озвученная президентом Зеленским) – в 2023 году начать переговоры о вступлении в ЕС.

И если исходить из логики премьера Шмыгаля, до конца 2024 года их завершить. Стремление, безусловно, амбициозное.

Но есть нюанс: весной 2024 года состоятся выборы в Европейский парламент, после которых последует формирование нового состава Европейской Комиссии.

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Сейчас в обоих властных органах ЕС доминирует Европейская народная партия (партнерами которой в Украине являются "Европейская солидарность", УДАР, "Самопомощь", "Батькивщина", НРУ, не "Слуга народа"), однако далеко не факт, что она сохранит столь мощные позиции

Сейчас в обоих властных органах ЕС доминирует Европейская народная партия (партнерами которой в Украине являются "Европейская солидарность", УДАР, "Самопомощь", "Батькивщина", НРУ, не "Слуга народа"), однако далеко не факт, что она сохранит столь мощные позиции.

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Причины потенциального ослабления позиций ЕНП просты – угроза рецессии, роста воротников, процентов по ипотекам.

И кремль на выборы в Европарламент смотреть пассивно не станет.

В новом созыве Европарламента и национальных парламентах и правительствах стран ЕС встанет вопрос членства Украины в ЕС в контексте предоставления политикам соответствующего мандата

Там, кстати, есть ряд инструментов влияния на эти процессы.



Думаю, в новом созыве Европарламента и национальных парламентах и правительствах стран ЕС встанет вопрос членства Украины в ЕС в контексте предоставления политикам соответствующего мандата.

Это я к тому, что Украина для реальной евроинтеграции должна начинать перемены изнутри. Максимально быстро.

И если мы не можем сейчас быстро двигаться в ЕС, то нужно хотя бы "лежать в правильном направлении".

Ну и не забывать о выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС.

Работаем, дорогие мои.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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