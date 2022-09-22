Неожиданно появился в школьном зале: Том Гарди завоевал золото на чемпионате по джиу-джитсу в Англии
Английский актер Том Гарди выиграл золото на открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу 2022 года UMAC
Об этом сообщает CNN.
Как отметил 45-летний актер, для него большая честь представлять некоммерческую организацию REORG, которая работает с ветеранами, действующими военными и специалистами быстрого реагирования. И использует бразильское джиу-джитсу и фитнес-тренировки как форму терапии.
"Простые тренировки для меня (как хобби и частная любовь) были принципиально ключевыми для дальнейшего развития более глубокого ощущения внутренней устойчивости, спокойствия и благополучия", – говорит он.
Появление Гарди в школьном зале в Милтон-Кейнсе шокировало других участников и гостей соревнований, зато организаторы отметили, что он просто сдержал свое слово.
"Я был действительно взволнован и поражен, потому что он сказал мне на предыдущем чемпионате, что "я приду на ваш следующий". И сдержал свое слово, – сказал арбитр и пресс-секретарь турнира Мохамед Итумен. – Очень трудно заставить известного человека приехать на местное соревнование, потому что их графики так напряжены".
На этих соревнованиях Гарди завоевал золото, тем временем Итумен надеется, что звезда будет участвовать и в следующих турнирах, которые они будут проводить.
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