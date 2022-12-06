Об этом говорится в разъяснении Министерства здравоохранения, которое обнародовано на сайте ведомства .

"Несмотря на возможные угрозы обесточивания, вся неотложная медицинская помощь будет оказываться пациентам в полном объеме. Экстренные вмешательства (немедленно или в течение нескольких часов, поскольку задержка угрожает жизни пациента) и срочные операции (выполнение может осуществляться в пределах суток) будут проводиться в надлежащие сроки", – отмечается на сайте.

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В частности, в Минздраве добавили, что, учитывая это, областным военным администрациям рекомендуется рассмотреть вопрос о приостановлении плановых операций.

"В рамках подготовки системы здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке, связанной с вероятным обесточиванием, временно приостанавливаются плановые операции (не требующие немедленного вмешательства, поскольку нет угрозы для жизни или значительного ухудшения здоровья пациента) и плановая госпитализация в учреждения здравоохранения. Они будут проведены при стабилизации ситуации с энергоснабжением и, соответственно, возможностью обеспечить необходимой медицинской помощью на должном уровне большее количество пациентов", – говорится в разъяснении.

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В то же время, как отмечают в Министерстве, возможное уменьшение количества пациентов не повлияет на оплату по договору с НСЗУ. Ведь в следующем году на шесть месяцев предусмотрена оплата по так называемому глобальному бюджету – больница будет стабильно получать часть средств по договору, независимо от того, сколько пациентов она пролечила.

Прибавляется также, что из-за угрозы блекаута Министерство здравоохранения уже разработало для медучреждений алгоритм действий по подготовке и реагированию на возможное прекращение энерго-, водо- и теплоснабжения, в том числе обеспечению необходимой помощи пациентам в неотложных состояниях.

2 декабря сообщалось , что в случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, проезд будет бесплатным.

6 декабря глава Сумской ОВА сообщил, что российские войска продолжают бить по объектам жизнеобеспечения Сумской области – под обстрел попадают водонапорные башни, водопроводы, подстанции и трансформаторы.

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