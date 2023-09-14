Неотложная помощь, психическая и физическая реабилитация: медики из Украины будут учиться в престижной клинике Бразилии

Об этом говорится на сайте ВКУ.

Отмечается, что ВКУ инициировал программу совместно с "Unite with Ukraine" при партнерстве Министерства здравоохранения Украины. В обучении с участием ведущих экспертов, среди которых эксминистр здравоохранения Бразилии, примет участие группа из шести украинских медиков. Образование продлится с 1 по 30 ноября.

"Программа предусматривает основательную подготовку по неотложной помощи на догоспитальном/госпитальном этапах при травмах военных и гражданских (PHTLS, ATLS, BOGTS, eFAST, blood and difficult airway management), а также стажировку в направлении психической и физической реабилитации, развития во времена кризиса. Участники получат сертификат международного образца ATLS и виды после прохождения каждого курса отдельно", - говорится в сообщении.

В Минздраве выразили благодарность коллегам за поддержку и возможность получения нового опыта для украинских медиков, которые "несмотря на сверхсложное время ежеминутно спасают военных и гражданских и работают над восстановлением системы здравоохранения в Украине".

Справочно. Клиника и учебно-исследовательский центр Альберта Айнштайна – это комплекс общей площадью 44 000 м², расположенный в районе Морумби в Сан-Паулу, рассчитанный на 6 тысяч человек. Клиника играет ведущую роль в системе здравоохранения в Бразилии, славится своей преподавательской деятельностью, исследованиями и инновациями, а также многими национальными и международными партнерствами. По данным рейтинга "Лучшие больницы мира 2022 - 250 лучших" она входит в число 35 лучших медицинских учреждений в мире и является лучшей больницей Бразилии .