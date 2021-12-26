Неопытность Зеленского и выходцев из "95 квартала" особенно опасна в отношениях с Россией, - New York Times

Об этом американский журналист Эндрю Крамер пишет в своей статье The New York Times.



Автор отмечает, что неопытность украинского президента может иметь "ужасающие последствия".



"Любой неосторожный шаг может привести к войне, грозящей серьезно ухудшить отношения между Россией и США", - отмечает Крамер.



По его оценкам, Зеленский окружил себя представителями индустрии развлечений вместо экспертов, понимающих внутреннюю и внешнюю политику.



На примере нескольких чиновников президентской команды Зеленского (Андрея Ермака, Сергея Шефира, Кирилла Тимошенко и Ивана Баканова) в материале рассказывается, что администрация украинского лидера может быть первой в истории, которая в таком масштабе пришла к власти непосредственно из телешоу.





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