Неопытность Зеленского и выходцев из "95 квартала" особенно опасна в отношениях с Россией, - New York Times
Отсутствие управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского, который, к тому же, окружил себя не политиками и экспертами, а выходцами из развлекательной индустрии, вряд ли поможет в противодействии новым агрессивным намерениям Кремля
Об этом американский журналист Эндрю Крамер пишет в своей статье The New York Times.
Автор отмечает, что неопытность украинского президента может иметь "ужасающие последствия".
"Любой неосторожный шаг может привести к войне, грозящей серьезно ухудшить отношения между Россией и США", - отмечает Крамер.
По его оценкам, Зеленский окружил себя представителями индустрии развлечений вместо экспертов, понимающих внутреннюю и внешнюю политику.
На примере нескольких чиновников президентской команды Зеленского (Андрея Ермака, Сергея Шефира, Кирилла Тимошенко и Ивана Баканова) в материале рассказывается, что администрация украинского лидера может быть первой в истории, которая в таком масштабе пришла к власти непосредственно из телешоу.
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