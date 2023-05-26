Благодетели — это делающие добро.

Нередко в нашей жизни встречаем благодетелей, которые так активно и настойчиво пытаются причинить нам добро, что становится неудобно, когда пытаемся отказаться.

Почему отказываемся?

Потому что считаем, что справимся.

Однако давление со стороны людей доброй воли бывает таким мощным, что наша воля начинает слабеть.

Больше всего слабеет тогда, когда добрый кто-то говорит тебе что-то вроде: "Мы же не чужие, свои люди, я хочу тебе помочь", а окончательно добьет словами: "Я обижусь, если ты не примешь моей помощи". Ну или не прозвучат именно эти слова, но вид благодетеля будет, кроме самоотверженно-спасательного, таким несчастным от твоих отказов, что сдашься. Ты ведь не можешь быть таким неблагодарным?

Читайте также: Может, где-то между временами и есть тот час, являющийся часом расплаты...

Больше всего слабеет тогда, когда этот добрый кто-то говорит тебе что-то вроде: "Мы же не чужие, свои люди, я хочу тебе помочь", а окончательно добьет словам : "Я обижусь, если ты не примешь моей помощи". Ну или не прозвучат именно эти слова, но вид благодетеля будет, кроме самоотверженно-спасательного, таким несчастным от твоих отказов, что сдашься. Ты ведь не можешь быть таким неблагодарным?

Знакомо?

То-то же...

Что происходит потом?

Потом твой благодетель чувствует себя героем-спасителем.

А ты чувствуешь себя так, будто прилагая к этому добру, тебе в придачу положили камень на шею — так и гнет, так и тянет.

Куда тянет? Отплатить.

Чтобы избавиться от удавки, или, хотя бы ослабить ее насколько возможно, чтобы смочь дышать.

Неоплаченные долги душат. А дарованное редко является чистым подарком.

И речь, собственно, здесь не о том их считанном количестве — истинных подарках, исключениях из правил...

Речь обо всех остальных из самых распространенных...

Читайте также: Иметь гордость - значит быть

В которых одного "спасибо" будет недостаточно. А если и достаточно, то по меньшей мере при условии благодарности при каждой встрече и случае, где благодетель будет довольно жмуриться и произносить что-то вроде: "Ой, перестань, не за что... натура у меня такая, а добро — мое второе имя", и будет улыбаться так успокаивающе, что желание благодарить у тебя будет еще и еще... Оно станет твоей непреодолимой потребностью...

Причиненное добро вас свяжет настолько крепкими, хоть и паутинными нитями, что чувствовать их будешь долго.

Такова правда жизни. И как бы кто ни бил себя в грудь, уверяя (не в последнюю очередь самого(саму) себя), что делает добро безвозмездно, а писать такие глупости может только неблагодарная особа... альтруизм — та еще редкая "болезнь" среди ходящих на двоих...

Чистое добро – это (условно) когда твоя левая рука не знает, что делает правая. Это амнезия о сделанном добре. Это проявление спонтанности в подходящее время, а именно то, что открывает окно из давания в получение, с его последующим плотным закрыванием, будто оно и не открывалось ни до того, ни после.

Чистое добро – это (условно) когда твоя левая рука не знает, что делает правая. Это амнезия о сделанном добре. Это проявление спонтанности в соответствующее время, а именно открывающее окно из давания в получение, с его последующим плотным закрыванием, будто оно и не открывалось ни до того, ни после.

Потому что если нет...

Тогда это сделка. Взаимовыгодная сделка, где стороны не приклеивают ей других этикеток, но называют вещи своими именами: я тебе — ты мне. А посему становятся квиты. Зло ли это? Не думаю. Честно? Да. Наверное. Обычный взаимообмен.

Есть люди, которых я бы не посмела благодарить взаимно, потому что тогда уничтожила бы чистоту их поступка...

Есть люди, которым хотела отдать с лихвой и не раз, чтобы стереть с себя следы их добра...

Делая добро — становимся лучше. По крайней мере, так думаем. Хотим, так себя чувствовать.

Будет ли это стремление удовлетворено? Несложно определить.

Если появляется червячок обиды на "неподходящее" поведение тобой одаренного — тест не сложен, а результат свидетельствует о недостаточном ответе.

Если же внутреннее чувство остается ничем не затуманенным — добро получилось чистым как слеза.

Слеза счастья.

Источник

Об авторе. Александра Федорив (литературный псевдоним — Адель Станиславская), писательница

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.