Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Неоплаченные долги душат. А дареное редко бывает чистым подарком
OPINION

Неоплаченные долги душат. А дареное редко бывает чистым подарком

Александра Федорив
26 мая, 2023 пятница
20:05
Мнение

А потом твой благотворитель чувствует себя героем-спасителем

Благодетели — это делающие добро.

Нередко в нашей жизни встречаем благодетелей, которые так активно и настойчиво пытаются причинить нам добро, что становится неудобно, когда пытаемся отказаться.

Почему отказываемся?

Потому что считаем, что справимся.

Однако давление со стороны людей доброй воли бывает таким мощным, что наша воля начинает слабеть.

Больше всего слабеет тогда, когда добрый кто-то говорит тебе что-то вроде: "Мы же не чужие, свои люди, я хочу тебе помочь", а окончательно добьет словами: "Я обижусь, если ты не примешь моей помощи". Ну или не прозвучат именно эти слова, но вид благодетеля будет, кроме самоотверженно-спасательного, таким несчастным от твоих отказов, что сдашься. Ты ведь не можешь быть таким неблагодарным?

Читайте также: Может, где-то между временами и есть тот час, являющийся часом расплаты...

Больше всего слабеет тогда, когда этот добрый кто-то говорит тебе что-то вроде: "Мы же не чужие, свои люди, я хочу тебе помочь", а окончательно добьет словам : "Я обижусь, если ты не примешь моей помощи". Ну или не прозвучат именно эти слова, но вид благодетеля будет, кроме самоотверженно-спасательного, таким несчастным от твоих отказов, что сдашься. Ты ведь не можешь быть таким неблагодарным?

Знакомо?

То-то же...

Что происходит потом?

Потом твой благодетель чувствует себя героем-спасителем.

А ты чувствуешь себя так, будто прилагая к этому добру, тебе в придачу положили камень на шею — так и гнет, так и тянет.

Куда тянет? Отплатить.

Чтобы избавиться от удавки, или, хотя бы ослабить ее насколько возможно, чтобы смочь дышать.

Неоплаченные долги душат. А дарованное редко является чистым подарком.

И речь, собственно, здесь не о том их считанном количестве — истинных подарках, исключениях из правил...

Речь обо всех остальных из самых распространенных...

Читайте также: Иметь гордость - значит быть

В которых одного "спасибо" будет недостаточно. А если и достаточно, то по меньшей мере при условии благодарности при каждой встрече и случае, где благодетель будет довольно жмуриться  и произносить что-то вроде: "Ой, перестань, не за что... натура у меня такая, а добро — мое второе имя", и будет улыбаться так успокаивающе, что желание благодарить у тебя будет еще и еще... Оно станет твоей непреодолимой потребностью...

Причиненное добро вас свяжет настолько крепкими, хоть и паутинными нитями, что чувствовать их будешь долго.

Такова правда жизни. И как бы кто ни бил себя в грудь, уверяя (не в последнюю очередь самого(саму) себя), что делает добро безвозмездно, а писать такие глупости может только неблагодарная особа... альтруизм — та еще редкая "болезнь" среди ходящих на двоих...

Чистое добро – это (условно) когда твоя левая рука не знает, что делает правая. Это амнезия о сделанном добре. Это проявление спонтанности в подходящее время, а именно то, что открывает окно из давания в получение, с его последующим плотным закрыванием, будто оно и не открывалось ни до того, ни после.

Чистое добро – это (условно) когда твоя левая рука не знает, что делает правая. Это амнезия о сделанном добре. Это проявление спонтанности в соответствующее время, а именно открывающее окно из давания в получение, с его последующим плотным закрыванием, будто оно и не открывалось ни до того, ни после.

Потому что если нет...

Тогда это сделка. Взаимовыгодная сделка, где стороны не приклеивают ей других этикеток, но называют вещи своими именами: я тебе — ты мне. А посему становятся квиты. Зло ли это? Не думаю. Честно? Да. Наверное. Обычный взаимообмен.

Есть люди, которых я бы не посмела благодарить взаимно, потому что тогда уничтожила бы чистоту их поступка...

Есть люди, которым хотела отдать с лихвой и не раз, чтобы стереть с себя следы их добра...

Делая добро — становимся лучше. По крайней мере, так думаем. Хотим, так себя чувствовать.

Будет ли это стремление удовлетворено? Несложно определить.

Если появляется червячок обиды на "неподходящее" поведение тобой одаренного — тест не сложен, а результат свидетельствует о недостаточном ответе.

Если же внутреннее чувство остается ничем не затуманенным — добро получилось чистым как слеза.

Слеза счастья.

Источник

Об авторе. Александра Федорив (литературный псевдоним — Адель Станиславская), писательница

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
Читайте также:
25 мая, 2023 четверг
В МВД анонсировали наказание для мужчин, нелегально уехавших из Украины во время войны
25 мая, 2023 четверг
Крупнейший в мире авианосец из США прибыл в Норвегию: посольство РФ возмутилось
25 мая, 2023 четверг
"Валерий Федорович чувствует себя хорошо": офицер ВСУ Штефан показал видео с Залужным
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.13
    Покупка 37.13
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
26 мая
20:33
В Великобритании пара потратила более $250 тысяч, чтобы убрать граффити Бэнкси из своего дома
20:02
Украина способна победить Россию, а мир должен все для этого сделать, - Джордж Буш-младший
20:00
Обзор
Победные новости 457 дня войны: почти полсотни ракет и миллион патронов от Канады, пограничники отбили атаку оккупантов на Авдеевском направлении
20:00
Обзор
"Шахтер" – чемпион? Состав сборной Украины по футболу и соперницы наших теннисисток на "Ролан Гаррос": Обзор событий украинского спорта за 20-26 мая
19:52
Послы ЕС согласовали санкции против граждан Молдовы, причастных к дестабилизации страны
19:26
Экс-посол США назвал механизм, благодаря которому удастся привлечь Путина к ответственности
19:09
Обновлено
В Киеве глава одного из райсудов насмерть сбил нацгвардейца. Водителя заставят сдать биоматериалы
19:00
В Донецкой области российские военные грабят частные дома под предлогом "контрдиверсионных мероприятий"
18:56
Эксклюзив
Появилось понимание, что войну можно переносить в РФ и апокалипсиса не произойдет, - военный эксперт Черник
18:49
Эксклюзив
Виталий Портников
Призываю политиков и журналистов говорить правду своим соотечественникам о возможных вариантах развития событий, - Портников
18:45
Обзор
От "Миссии Кандагар" до "Рисков и побочных эффектов": что посмотреть на выходных
18:14
Россияне нанесли удар авиабомбой по Донетчине: разрушен клуб, где проводили Нью-Йоркский литературный фестиваль
18:11
Офицер ВСУ Штефан показал новое видео с Залужным и обратился к российским пропагандистам
18:01
OPINION
"В Украине даже воздух другой..."
17:53
"Тугой с мячом": экс-футболист МЮ жестко раскритиковал игру Мудрика в последнем матче "Челси"
17:52
Папа Римский заявил, что возвращение Россией оккупированных территорий в Украину является "политической проблемой"
17:49
В Бахмуте и Авдеевке остаются 8 детей, родители категорически отказываются эвакуироваться
17:48
Жительнице Мелитополя, работавшей "замминистра образования" у оккупантов, сообщили о подозрении
17:46
Украину могут взять в НАТО даже с оккупированными территориями, как это было с Западной Германией – NYT
17:31
Силы Сербии приведены в полную боевую готовность и получили приказ приблизиться к границе с Косово
17:25
Инфографика
УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 28-го тура
17:23
Эксклюзив
Если ракета-перехватчик ударит по ядерному оружию, ядерного взрыва не будет, - военный эксперт Черник
17:08
Эксклюзив
Вторые сутки на сайте президента Украины невозможно добавить подпись ни к какой петиции, - сокоординатор движения "Простор Свободы"
17:00
Анонс
В Украине находят склады гуманитарки. Куда девается помощь
16:59
Мирон Маркевич
Маркевич опроверг информацию о переговорах с "Карпатами"
16:54
"Бой длился около 10 часов": украинские пограничники отбили атаку оккупантов на Авдеевском направлении
16:42
Обновлено
СМИ сообщили, что у отца нового заместителя главы СБУ есть паспорт РФ. В Службе безопасности прокомментировали
16:32
ФСБ
На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли с обысками представители ФСБ: что ищут
16:28
Цель операции на Белгородщине достигнута. Легион "Свобода России" обещает "демилитаризованную зону" на всех приграничных с Украиной регионах РФ
16:22
PR
Как выбрать ноутбук в подарок: универсальный Lenovo, премиальный Apple или Acer на стиле?
16:21
УАФ объявил состав сборной Украины по футболу на июньские матчи
16:21
Обновлено
Россияне ударили по медучреждению в Днепре: погибли уже три человека, по меньшей мере 30 получили ранения
16:17
Проводили зачистки на ВОТ: девяти боевикам "Л/ДНР" грозит пожизненное заключение
16:17
В состав ВМС Вооруженных Сил Украины ввели малый бронированный артиллерийский катер "Буча"
16:13
Нейтралитет в условиях войны России против Украины не является выходом, - представитель США при ОБСЕ
16:11
Эксклюзив
Крым можно деоккупировать без сухопутной операции, - военный эксперт Черник
16:03
OPINION
Россиянам не присуща эмпатия
16:01
продукти магазин
Во временно оккупированной Херсонской области зафиксирован дефицит продуктов: где ситуация самая плохая
15:49
В реестре пропавших без вести находятся более 23 тысяч человек
15:44
Резервы нефти и газа в Украине будут храниться в подземных хранилищах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV