Российская пропаганда ищет варианты, как снизить влияние ударов по Москве

По Москве продолжаются удары по беспилотным комплексам. Это укладывается в общую концепцию – враг должен чувствовать, что война переносится на его территорию. Население страны-агрессора должно знать, что есть ответ. Сейчас за счет масштабирования ударов по враждебным объектам и центрам принятия решений - происходит существенное влияние на настроения агрессора и его армии. Думаю, такая практика будет продолжена. С другой стороны, мы можем еще раз утверждать, что способность российского ПВО защищать столицу не столь мощна. Системное использование беспилотников не приводит к укреплению ПВО. Это еще одна неувязка русской армии. Российское население это видит и чувствует. Эта практика накладывается на масштабирование производства дронов разного назначения. Будем ждать продолжения. Из-за этих взрывов и ударов российское медиапространство стало уменьшаться и блокировать некоторые видящие все вещи. По-видимому, ищут варианты, чтобы снизить влияние на российское общество. Надеюсь, оно скоро начнет реагировать на окружающую его реальность.

Отстранение всех областных военкомов – это неоднозначное решение

Если речь идет о замене всех военкомов, то мы предполагаем, что все они нечестны. Это накладывает сомнения в функционировании целой сети, которая связана с укомплектованием личного состава ВСУ. Это неоднозначное решение с точки зрения, что все неправильно выполняли эту задачу. Мы переходим грань, которая порождает вопрос. Это означает, что раньше нужно было уделять больше внимания работе военкоматов, чтобы проблем такого масштабного характера не появлялось. С одной стороны, следует приветствовать качественные изменения в руководстве военкоматов, а с другой, общий подход, что все виноваты – не соответствует реальной ситуации. Может быть, вопрос – меняется одно должностное лицо на другое, а сама система остается достаточно инертной – когда мы говорим о медкомиссии, лечении военных после ранений. Там целый шум системных проблем, которые не решаются. Надо гораздо глубже копать и принимать решения, которые изменяют систему к лучшему – в большем масштабе, чем сменить одного военкома на другого. Поручение Залужному – это демонстративное политическое решение, думаю, прямого указания можно было избежать. Возможно, по этим заявлениям есть другие нюансы, которые влияют на заявления Верховного главнокомандующего.

Крым и Херсонщина: ВСУ разрушают логистику и ходят в рейды на левый берег Днепра

Ряд ударов по логистике Крыма был нанесен ракетами Storm Shadow – и по переправе вблизи Арабатской стрелки, и вблизи Чонгара. Оккупанты говорят то, что ремонт моста на Чонгаре может длиться месяц или больше. Де-факто, система работы ракеты Storm Shadow подразумевает такую точность и мощность в критических местах конструкции моста, что ремонт так продолжителен. Это действительно повлияет на логистику вражеской группировки – через некоторое время мы это увидим на линии фронта. А когда они что-то отремонтируют или построят понтонную переправу, я думаю, что ВСУ нанесут удар, который сделает невозможным дальнейшее использование этого сооружения.

Украинские Силы спецопераций производили эффективные рейдовые действия на левом берегу Днепра в Херсонской области. Они повлекли за собой потери у противника и захват пленных. Речь не идет, что создается плацдарм для опрокидывания сил, накопления техники. В этих условиях подходы к форсированию Днепра и созданию плацдарма – это чрезвычайно сложный логистический момент. Я не думаю, что нужно увязывать действия ССО с созданием плацдарма. Это отвращает силы противника, заставляет его опрокидывать их туда. Это важный элемент расшатывания обороны РФ. Когда речь пойдет об использовании этого направления как плацдарма - это произойдет после качественного изменения ситуации на Запорожском фронте.

Важное направление на юге, отсутствие движения в Бахмуте

У нас есть два участка на южном направлении – направление на Роботино-Вербовое. Есть видео и фото, где украинские военные вблизи Роботиного. Это крайне важное направление – оно связано с продвижением и закреплением на первой линии обороны. Мы знаем, что ВСУ ведут бои между Роботиным и Вербовым – противник пытается контратаковать. Генштаб не сообщает о линии изменений вокруг Роботиного. Динамика действий украинских бригад такова, что враг будет вытеснен и из Роботиного, и из Вербового. Там все к этому идет.

Сейчас в районе Бахмута существенная группировка украинских войск. В течение последних двух-трех дней и враг начал опрокидывать резервы на укрепление позиций на юге и на севере. Для россиян – это политический вопрос. Не могут они уйти из Бахмута и это используют ВСУ и уничтожают группировку, которую враг опрокидывает. Наши военные отмечают, что противник приходит достаточно подготовлен и хорошо экипирован. Они сейчас используют и танки для штурмовых действий. Вчера было уничтожено 4 танка дронами.

Россияне пытаются удержать линию обороны, но наши защитники сейчас активно противника уничтожают. Продвижения и перемен на линии фронта на юге и на севере не происходит. Это говорит, что интенсивность боевых действий очень высока, но мощности обеих сторон не позволяют кому-то изменить ситуацию в свою пользу. Думаю, что через некоторое время динамика изменится. Скопление сил с нашей стороны или активное использование артиллерии приведет к тому, что огневой контроль над Бахмутом будет обеспечен, как и сейчас. Враг дальше будет чувствовать себя в городе, как в ловушке.

На Купянском направлении линия фронта неизменна

Купянское направление. Вопрос об отселении граждан из 40 населенных пунктов начался вчера. Не все хотят уезжать. Это не значит, что туда дойдет противник. В районе атак россиян есть три артбригады противника, которые будут использоваться, в том числе для ударов по населенным пунктам. Отселение наших граждан и детей очень важное решение. Думаю, к этому прислушиваются люди, часть из которых не хочет действительно ехать.

Враг сейчас активизировал боевые действия по всей линии от Купянска до Сватового и Кременной. Изменений на линии фронта не происходит. Почему россияне хотят выйти на Купянск? Начинаются две дороги – Купянск – Сватово – Кременная. Ее часть используется для обеспечения наших подразделений. А другая – рокадная, от Купянска вдоль реки Оскол. Она тоже используется для снабжения. Враг неделю назад пытался действовать основными силами по линии от Сватового до Боровой. Там были танковые атаки. Вражеский плацдарм вокруг Кармазиновки все уменьшается и уменьшается. Теперь РФ перенесла центр тяжести на атаки вокруг Купянска. Думаю, что усилия россиян будут продолжаться, но и Силы обороны опрокинули туда определенное количество сил и средств, в том числе артбригады. Думаю, что продвижение противника крайне затруднено на этом участке, хотя враг будет пытаться влиять на эту линию фронта.

Ракеты TAURUS – важные, но не чудо-оружие

Ситуация с немецкими ракетами TAURUS остается удивительной и сложной. В последние дни меняются публикации в зарубежной прессе. Говорят, дают – не дают, или надо перепрограммировать, чтобы не били по территории РФ. Или дадут, когда американцы дадут ATACMS. Эта история продолжается. Я надеюсь, что немцы по-прежнему будут долго откладывать, а затем примут решение по поставкам этих ракет. Это важное оружие, но это не чудо-оружие. Главное, чтобы таких образцов дальнобойных систем в украинской армии было больше. Это количественные показатели, увеличивающие потенциал ВСУ уничтожать враждебные цели в глубоком тылу.