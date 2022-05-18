Об этом рассказал бывший помощник президента РФ Бориса Ельцина по вопросам обороны Александр Темерко британской газете The Daily Mail.

Мощная машина государственной пропаганды и миф о могуществе армии, основанный на прежних победах имперской России и СССР, не позволяют Путину уже сейчас понять свою обреченность на фиаско и вывести войска из Украины, считает Темерко.

Он сравнивает агрессию Москвы против Украины с вторжением Китая во Вьетнам в 1979 году.

"100-тысячная вьетнамская армия остановила Народно-освободительную армию Китая, которая превысила ее в шесть раз. Вдруг мир увидел, что ноги Колосса сделаны из глины, - говорит эксперт The Daily Mail. - В течение двух месяцев миф о "непобедимой" китайской военной машине был отброшен на свалку истории. Ядерная сверхдержава была неспособна победить небольшую, но хорошо оснащенную, обученную, закаленную и мотивированную вьетнамскую армию".

"А теперь посмотрим на ситуацию в Украине, - предлагает Темерко. - Российская армия отказалась от какой-либо попытки захватить столицу Киев перед чрезвычайно мотивированной украинской армией. Они также только что отступили от Харькова, всего в 30 км от российской границы, напоминая китайское отступление с Ланг Сона, тоже расположенного близко к границе Китая. Дэн Сяопину понадобилось всего несколько недель такой губительной войны, чтобы понять, что его армия годится только для парадов у мавзолея Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь в Пекине".

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Однако Путин не так умен, как Дэн Сяопин. Он продолжает войну - и при этом остается заложником собственной пропаганды... "Путин попал в ловушку всех мифов о военном могуществе, лежащих в основе его легитимности и являющихся главной идеологической основой российского государства", - сказал экс-советник президента Ельцина.

Дело в том, что сегодня Россия является агрессором и парией, а ее "легендарная" армия оказывается варварской и позорной бандой военных преступников и мародеров. Страна пересекла свой мрачный Рубикон, совершив военные преступления и массовые убийства в Буче и Мариуполе.

Россия отказалась от какой-либо идеи принять "китайский вариант" - остановиться, изменить курс и исправить свои ошибки - и результатом является катастрофа, - заключает Александр Темерко.

С 24 февраля по 18 мая оккупанты потеряли около 28 300 военных, 3043 бронемашины, 1 251 танк, 586 систем артиллерии и 202 самолета.

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